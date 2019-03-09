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Terör destekçisi Zuhal, Türk vatandaşlığından çıktı!

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Kendisine Türk denmesinden artık utandığını savunan Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktığını açıkladı.
Terör destekçisi Zuhal, Türk vatandaşlığından çıktı!
Terör destekçisi Zuhal, Türk vatandaşlığından çıktı! Terör destekçisi Zuhal, Türk vatandaşlığından çıktı! Terör destekçisi Zuhal, Türk vatandaşlığından çıktı!


Belçika, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da rahat bir şekilde propaganda yaptığı ülkelerin ilk sırasında.

Ülkedeki teröristlere güven veren isim ise, aslen Tuncelili olan Zuhal Demir.

Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Demir, ülkede düzenlenen birçok terör propagandasına katılarak desteğini açık bir şekilde ortaya koydu.

TÜRK DENMESİNDEN UTANIYORMUŞ...

Kürt kökenli Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından utandığını söyleyerek vatandaşlıktan çıktı.

"TÜRK KİMLİĞİ İSTEMİYORUM"

Demir, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." dedi.

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