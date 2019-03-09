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F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!

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F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın gözdesi Robert Skov için ilk hamle yapıldı.
F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı! F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı! F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!

Ali Koç, Ocak ortasında çıktığı canlı yayında Fenerbahçe’nin devre arasında transfer yapacağı 5 bölgeyi açıklamıştı. Bu bölgelere; Sadık, Moses ve Tolgay transfer edildi. Sol açığa ve forvet bölgesine transfer yapılamadı. Zajc ise piyangodan çıktı. Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ndeki son yazısında ise, “Takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz” sözlerini kullandı. Ali Koç’un Ocak ortasında açıkladığı listeye göre transferdeki öncelik forvet ve sol kanat.


SKOV’UN MENAJERİ VE ESKİ FENERBAHÇELİ NIELSEN’E DAVET…

Forvet için Ersun Yanal’ın gözdesi Mbwana Samatta için çalışmalara başlandığı biliniyor. Sol kanat içinse yine Yanal’ın gözdesi Robert Skov için ilk hamle yapıldı. FC Kopenhag’da forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun menajeri Henrik Risom, bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen yardımcısı Brian Steen Nielsen’le beraber İstanbul’a davet edildi.

Fakat Fenerbahçe’nin önünde genç yıldızı için; Watford, West Ham, Wolverhampton, Fiorentina ve Sampdoria gibi zorlu rakipler var. (Fotospor)

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