10 Mart 2019 Pazar17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:54Güneş 07:18Öğle 13:20İkindi 16:34Akşam 19:11Yatsı 20:30
    • 12°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 101.538 -0.73
  • Altın: 227,108 0.39
  • Dolar: 5,4464 -0.06
  • Euro: 6,1233 0.20

Fener de durduramadı!

»
Fener de durduramadı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.
Fener de durduramadı! Fener de durduramadı! Fener de durduramadı!


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçta Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Lider Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.

 

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Robinho ile 84. dakikada Napoleoni'den geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 73. dakikada Roberto Soldado kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise 3 maç sonra yenildi ve 28 puanda kaldı.

 

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı (Dk. 15  Attamah), Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 87 Adebayor), Arda Turan (Dk. 77 Napoleoni), Robinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson (Dk. 70 Valbuena-Dk. 85 Frey), Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Eljif Elmas (Dk. 46 Mehmet Ekici), Soldado

Goller: Dk. 19 Robinho, Dk. 83 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 73 Soldado (Fenerbahçe) 

Sarı kartlar: Dk. 41 Tolgay Arslan, Dk. 69 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 79 Robinho, Dk. 85 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yanal'ın sabrı taşıyor!Yanal'ın sabrı taşıyor!Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fener de durduramadı!Fener de durduramadı!Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.
F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın gözdesi Robert Skov için ilk hamle yapıldı.
Ali Koç duyurmuştu! Resmen başlıyor!Ali Koç duyurmuştu! Resmen başlıyor!Fenerbahçe yönetimi mali yönden düzlüğe çıkmak için yeni bir kampanya hazırlığında.
'Süper' kapışma'Süper' kapışmaLigdeki son iki maçta dört puan toplayarak çıkışa geçen Fenerbahçe, kritik virajda lider Başakşehir’e konuk olacak.
PFDK acımadı! Ömür boyu futboldan men!PFDK acımadı! Ömür boyu futboldan men!Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif Futbolcusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi.
  • Yanal'ın istediği üç imza! Yönetime bildirdi07 Mart 2019 Perşembe 10:35
  • Milli Takım'a Trabzonspor'dan 5 isim07 Mart 2019 Perşembe 10:09
  • Ersun Yanal'ın Başakşehir öncesi zor kararı!07 Mart 2019 Perşembe 10:04
  • Fenerbahçe, 300 milyon Euro'luk fırsatı kaçırdı07 Mart 2019 Perşembe 10:04
  • Ali Koç'tan müthiş proje! 3 katlı olacak...07 Mart 2019 Perşembe 09:56
  • Yıllar sonra gelen Hagi itirafı!07 Mart 2019 Perşembe 06:59
  • United Paris'te tarih yazdı!07 Mart 2019 Perşembe 06:51
  • 'Ben salağım, gerizekalıyım...'06 Mart 2019 Çarşamba 15:06
  • Fenerbahçe'den açıklama: 28 şampiyonluk hakkımız!05 Mart 2019 Salı 11:52
  • Denizli'nin sağlık durumu nasıl?05 Mart 2019 Salı 07:46
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri