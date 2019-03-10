Fener de durduramadı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçta Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Lider Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Robinho ile 84. dakikada Napoleoni'den geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 73. dakikada Roberto Soldado kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise 3 maç sonra yenildi ve 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı (Dk. 15 Attamah), Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 87 Adebayor), Arda Turan (Dk. 77 Napoleoni), Robinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson (Dk. 70 Valbuena-Dk. 85 Frey), Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Eljif Elmas (Dk. 46 Mehmet Ekici), Soldado

Goller: Dk. 19 Robinho, Dk. 83 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 73 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Tolgay Arslan, Dk. 69 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 79 Robinho, Dk. 85 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)