Kolombiya'da uçak faciası

Kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yerel medya kuruluşu EITB'nin haberine göre, uçakta bulunanların tamamı yaşamını yitirdi.
Kaza öncesi uçaktan acil durum bildirimi yapıldığı ifade edildi.
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Kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yerel medya kuruluşu EITB'nin haberine göre, uçakta bulunanların tamamı yaşamını yitirdi.
Kaza öncesi uçaktan acil durum bildirimi yapıldığı ifade edildi.