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Erdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitinginde halka hitap etti.
Erdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdi
Erdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdi Erdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdi Erdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Binlerce yıllık kadim şehir Diyarbakır, şiirlere ilham kaynağı olan Diyarbakır... Sizleri gönülden selamlıyorum Diyarbakır. Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Bugün bir başka Diyarbakır. Son bir yılda dördüncü defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye Diyarbakır'dır. Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte Türkiye'nin istiklalinin lokomotifi olmuştur. Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var.

HAYATI ZİNDAN ETTİLER

- Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. Teröristlere verdiklere destekle, insanlarımıza ve esnaflarımıza hayatı zindan ettiler. Ama biz ne yaptık? O teröristleri çukura gömdük. Elinizi vicdanınıza koyun. Diyarbakır terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, şu an da bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Bunların kendilerine hayrı yok ki millete olsun.

31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları vaat ediyoruz. Biz bodrum katlarında tokatlanan belediye başkanları değil.

DİYARBAKIR'A 41 KATRİLYON

- Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz. Emanetinize sahip çıkacak. Diyarbakır'a 17 yılda 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Bunlar laf değil, bunlar Bay Kemal ve HDP'liler anlamaz. Biz milletin parasını Diyarbakır'a, eğitime, sağlığa, emniyete, tarıma, yollara yatırdık.

 

"BUNLARIN DERDİ ÇUKUR, ÇAMUR, ÇÖP"

HDP'den bunlar olur mu? Bunların böyle bir derdi var mı? Onlar sadece bodrum katlarında maalesef dayakla, tehditle, insanları o şekilde tedavi ediyorlar. İşte 31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunların derdi çukur, çamur, çöp. Ya şu Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık biz... Biz de sağ olsun bu kayyum kardeşimizi Diyarbakır'a belediye başkan adayı yaptık. Bunlar çok acımasız, buraları bombaladılar. Canım canım, tarih kokan Osmanlı mirası Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak duruma getirdiler. 

Terör olaylarından zarar gören vatandaşlarımıza 120 milyon lira tutarında kira ve eşya yardımı yaptık. 1500 tarihi taş evi yeniden canlandırıyoruz. Sur'da 152 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi kazandırdık. Dicle Vadisi Millet Bahçesi'nin inşaatı devam ediyor. Ulaşımda; burası çok önemli... 44 km olan bölünmüş yol uzunluğuna 380 kilometre daha ilave ederek toplamda 424 kilometreye çıkarttık. 

MÜJDEYİ VERDİ: TEMELİNİ BUGÜNLERDE ATIYORUZ

Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak da bilinen Dicle Nehri'nin üzerindeki Silvan Barajı bunlardan biridir... Maliyeti 1,5 katrilyon olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 birn dekar alan arazi sulanacak. İnşallah önümüzdeki yıl burada su tutmaya başlıyoruz.

Şimdi size bir müjde veriyorum. Silvan Barajı'ndan alınan suyu, Silvan'ın eteğinden oluşan suyu alıp, Mardin'e kadar aktaracak Silvan Tüneli'nin temelini inşallah bugünlerde atıyoruz. Böylece barajda su tutma işi bittiğinde, tünellerimiz de hazır olacak. 

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