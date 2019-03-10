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Milyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının 12 Mart'ta hizmete açılacağını söyledi.
Milyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldı
Milyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının ne zaman açılacağını açıkladı.  Bakan Turhan'ın verdiği bilgilere göre; Gebze-Halkalı demir yolu hattı, 12 Mart’ta hizmete açılacak.

 

İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi.

Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.

 

PENDİK'TEN LONDRA'YA KADAR KESİNTİSİZ DEMİR YOLU HATTI

Hattın hizmete açılmasıyla birlikte yolcular, 76 kilometrelik güzergahı 115 dakikada geçebilecek. Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek.

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren de durabilecek. Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacak.

Hattın hizmete açılmasıyla tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise 1,2 milyon yolcu taşınacak. Ayrıca Boğaz'da hizmet veren mevcut köprülerdeki trafik sıkışıklığına da önemli bir katkı sağlanacak.

440 ARACIN 300 TANESİ TÜRKİYE'DE İMAL EDİLDİ

Deneme sürüşlerinin perderpey gerçekleştirildiği ve 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 avro maliyeti olan proje hayata geçirilirken, söz konusu güzergahta bulunan sanat yapıları ve tarihi eserlerin korunması noktasında titizlik gösterildi.

Karabük'te imal edilen yerli rayların da kullanıldığı Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda kullanılacak 440 aracın 300 tanesi Türkiye'de imal edildi.

Saatte 28 sefer yapılması planlanan hattaki 43 istasyonun 7 tanesinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak.

Proje hayata geçtiğinde Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metrosuna, Halkalı'dan Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına, Küçükçekmece'den Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü diye de adlandırılan Yenikapı-Hacıosman hattına, Ataköy'den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy'den Bakırköy-İDO-Kirazlı-Başakşehir hattına, Söğütlüçeşme'den Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ve onun raylı sistemine, Göztepe'den Göztepe-Ümraniye-Ataşehirhattına, Bostancı'dan Bostancı-Dudullu hattına, Pendik'ten Pendik-Sabiha Gökçen hattına, Tuzla'dan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre olunacak.

Banliyö hattı ayrıca Yenikapı'dan Taksim-Hacıosman-Levent metro hattına, Sirkeci'den Bağcılar-Kabataş tramvay hattına, Üsküdar'dan Üsküdar-Sultanbeyli hattına, Ayrılık Çeşmesi'nden Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına bağlanacak.

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