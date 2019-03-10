10 Mart 2019 Pazar17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:54Güneş 07:18Öğle 13:20İkindi 16:34Akşam 19:11Yatsı 20:30
    • 17°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 101.538 -0.73
  • Altın: 227,108 0.39
  • Dolar: 5,4464 -0.06
  • Euro: 6,1233 0.20

Çin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldı

»
150 Türk mermer firmasının katıldığı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda Türk mermerciler büyük şok yaşadı. Fuarın son gününde 4 Türk ihracatçısı gözaltına alındı.
Çin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldı
Çin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldı Çin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldı Çin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın son gününde 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının, sektörün Çin pazarındaki ilişkilere zarar vermeyeceklerine inandığını bildirdi.

 

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, olayın son derece güçlü olan Türkiye-Çin ilişkilerine zarar vermemesini dilediklerini, Çin'in Türk doğaltaş sektörü için öncelikli ihraç pazarı olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in ilk andan itibaren yanlarında olduğunu, Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu'nu Xiamen'e gönderdiğini vurguladı.

 

Çin'in doğaltaş ithalatının gerilediği bir dönemde Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 Türk firması ile gittiklerini belirten Kaya, "Özellikle işlenmiş ürüne yönelik büyük bir ilgi ve talep vardı. Beklentilerin çok üzerinde, başarılı geçen fuarın son günü 4 Türk mermer ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda bir netlik yok, Pazartesi günü resmin daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, Çin polisinin fuar boyunca firmaları rahatsız edecek hiçbir tutumunun olmadığın belirterek, şunları kaydetti:

"Türk firmaları güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadı. Çin, Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihraç pazarı. Yüzlerce firmamız Çin'e uzun yıllardır milyarlarca dolarlık ihracat yaptı, bundan sonra yasalara uygun şekilde ihracat yapmaya devam edecek. Bu olayın sektörümüzün Çin pazarındaki ilişkilerine zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çinli müşterilerimizi 27-30 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda ağırlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Öte yandan, Çin'de "geçmiş dönemde şirketlerinin vergi ihlalinde payları olduğu" gerekçesiyle gözaltında bulunanların dışında, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan 150 Türk ihracatsının Türkiye'ye döndüklerini de bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldıÇin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldı150 Türk mermer firmasının katıldığı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda Türk mermerciler büyük şok yaşadı. Fuarın son gününde 4 Türk ihracatçısı gözaltına alındı.
Erdoğan'dan çok sert ezan tepkisiErdoğan'dan çok sert ezan tepkisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mitinglerine devam ediyor.
Yıl sonunda başlayacak! Tüm ürünlerde artık zorunluYıl sonunda başlayacak! Tüm ürünlerde artık zorunluTarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle, 31 Aralık 2019'dan itibaren hazır ambalajlı gıdaların 100 gram veya 100 mililitresinde bulunan tuz miktarlarının belirtilmesi gerekecek.
Milyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldıMilyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının 12 Mart'ta hizmete açılacağını söyledi.
YSK'nın kararı yayınlandı! Artık eş zamanlı olacakYSK'nın kararı yayınlandı! Artık eş zamanlı olacakYüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde sandık ölçekli sonuçları, siyasi parti genel merkezleri ile eş zamanlı paylaşacak. Siyasi partilere sunulan eşzamanlı bu sandık sonuçları, ‘geçici sandık sonuçları’ niteliği taşıyacak ve itiraza gerekçe sayılmaya
Erdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdiErdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitinginde halka hitap etti.
  • Ziya Selçuk açıkladı! Devrim gibi yenilik10 Mart 2019 Pazar 09:53
  • Gece yarısı kumar operasyonu10 Mart 2019 Pazar 09:48
  • Terör destekçisi Zuhal, Türk vatandaşlığından çıktı!09 Mart 2019 Cumartesi 11:35
  • Evi olanlar dikkat! Buna göre değerlendirilecek09 Mart 2019 Cumartesi 11:23
  • CHP'li adaydan büyük skandal!09 Mart 2019 Cumartesi 08:50
  • 10 soruda Türkiye neden S-400 alıyor09 Mart 2019 Cumartesi 08:38
  • Çelik: ahlak dışı bir iftira!09 Mart 2019 Cumartesi 08:05
  • 2.5 Milyon gence yakın markaj!09 Mart 2019 Cumartesi 08:03
  • Çete resmen çökertildi!09 Mart 2019 Cumartesi 08:00
  • İstanbul'da hareketli anlar!09 Mart 2019 Cumartesi 08:00
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri