Erdoğan'dan çok sert ezan tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mitinglerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki mitingde vatandaşlara seslendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cuma akşamı Taksim'de bir araya gelen kadın grupları yürüyüş düzenlemiş, gruplar ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlamıştı.

Bu skandal görüntüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediyeye terbiyesizlik ettiler. Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. Bu ülkede vatan, millet, bayrak, ezan düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak bizim boynumuzun borcudur. 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettiği dersi verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu seçime nasıl giriyoruz? Meydanı görüyorsun Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttfakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttfakı günü birlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak sokaklarda meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk.

"KILIÇDAROĞLU SEN KORKAKSIN"

Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak FETÖ'cülerle sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek. Adana'dan Cumhur İttifakı'nın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar.

ERDOĞAN'DAN TAKSİM'DEKİ SKANDALA SERT TEPKİ

Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediyeye terbiyesizlik ettiler. Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. Bu ülkede vatan, millet, bayrak, ezan düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak bizim boynumuzun borcudur. 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettiği dersi verecektir.

31 Mart akşamı zillet ittifakını çıldırtacağız. 4,5 yıl daha ülkemin başındayım. Adana'da da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle bu hizmeti vermeye devam edecek.