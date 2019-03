"Bulunduğunuz yerde sizi gömeriz"

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



Bu millet geçmişte kardeş kavgasından çok şey kaybetti. Bu topraklara fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde gereken dersi verdi. Demokrasisine sahip çıktı, iradesine sahip çıktı. Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurgulanan hiç bir tezgah bu ülkede tutmadı. Buradaki birlik ve beraberlik 31 Mart'ta ne olacağını gösteriyor. Kutuplaşma siyasetine izin vermedik. Cunta zihniyetine teslim olmadık.







'HER OYUNU SAHADA BOZACAĞIZ'



Pensilvanya'daki şarlatanın kuklalarına rağmen mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye'de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor. Bu ülkede adaleti muhakkak tecelli ettireceğiz. Suriye'den Irak'a kadar ülkemize oynanan her oyunu sahada bozacağız.



'HUZUR İÇİNDE GERİ DÖNECEKLER'



Suriye'den Irak'a kadar ülkemize yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacağız. YPG bize saldırmaz diyen CHP'nin başındaki gafile rağmen Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz.



Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güveni bölgeyi oluşturacağız.







'31 MART'I BEKLİYORLAR'



40 yıl boyunca FETÖ'yü besleyip büyütüp üstümüze salanlar 31 Mart'ı bekliyor. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji pastasından uzak tutmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Güneyimizde terör devleti kurmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Ağustos ayında kur, faiz, enflasyon silahını çekenler 31 Mart'ı bekliyor. Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de inlerini başlarına geçirdiklerimiz 31 Mart'ı bekliyor. Bütün umutlarını Türkiye'nin ekonomik askeri siyasi diplomatik olarak tökezlemesine bağlayanlar dört gözle 31 Mart'ı bekliyor. Birincilik yetmez belediyeler yetmez Cumhur İttifakı olarak Hatay'ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor. Çok çalışacağız. Zillet ittifakının eş başkanlarının 31 Martı önemsizleştirmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 31 Mart sabahı hep birlikte sandıklara gidiyor muyuz? Aman ha gelmeyenleri de alın gelin. 17 yılın en yüksek katılım oranına ulaşarak Türk demokrasisine leke sürmeye çalışanlara 82 milyon olarak hadlerini bildireceğiz. Mısır'da 9 genci idam ettiler. Batının sesi çıktı mı? Çıkmadı. Kahire'de ne yazık ki katil Sisi'yle bir araya geldiler mi? Geldiler. Darbecilerin elini sıkmak için sıraya girenlere gelin 31 Mart'ta sandıkta ders verelim. Fatih'in emaneti İstanbul'da ezanı ıslıklayan nursuzlara, cuma selasına saygısızlık edenlere, sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?"

'BULUNDUĞNUZ YERDE SİZİ GÖMERİZ'

Cudi'de Gabar'da Tendürek'te. Böyle bir yanlışa başladığınız anda bulunduğunuz yerde sizi gömeriz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok. Kuzey Irak'ta var. Çok istiyorlarsa oraya gitsinler.



CHP'nin geleneğinde seçmenin değeri sandıkta çıktığı oy kadardır. CHP her zaman kendi beceriksizliklerinin faturasını vatandaşa kesti. Eserlerini asla göremezsiniz.