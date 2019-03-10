Beşiktaş son nefeste!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş, uzatma dakikalarında Kagawa'nın attığı golle Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.



Beşiktaş'ın galibiyet gollerini 14. dakikada Adem Ljajic, 33. dakikada Burak Yılmaz ve 90+3. dakikada Shinji Kagawa kaydetti. Atiker Konyaspor'un golleri ise 19. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 75. dakikada Moryke Fofana attı.



Ligde 2 maç sonra kazanan Beşiktaş, 44 puanla 3. sırada yer alırken 6 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor, 35 puanla 5. sırada kaldı.



Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Güven Yalçın), Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Hutchinson, Quaresma, Ljajic (Dk. 74 Kagawa), Lens, Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok (Dk. 62 Fofana), Volkan Fındıklı, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore (Dk. 36 Hadziahmetovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 81 Ali Turan)

Goller: Dk. 14. Ljajic, Dk. 33 Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kagawa (Beşiktaş), Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 75 Fofana (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ljajic, Dk. 23 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 27 Mücahit Can Akçay, Dk. 33 Filipovic, Dk. 88 Fofana (Atiker Konyaspor)