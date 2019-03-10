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Beşiktaş son nefeste!

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Beşiktaş son nefeste!
Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 90+3'te Kagawa'nın attığı golle 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş son nefeste! Beşiktaş son nefeste! Beşiktaş son nefeste!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş, uzatma dakikalarında Kagawa'nın attığı golle Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.


Beşiktaş'ın galibiyet gollerini 14. dakikada Adem Ljajic, 33. dakikada Burak Yılmaz ve 90+3. dakikada Shinji Kagawa kaydetti. Atiker Konyaspor'un golleri ise 19. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 75. dakikada Moryke Fofana attı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Beşiktaş, 44 puanla 3. sırada yer alırken 6 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor, 35 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

 

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Güven Yalçın), Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Hutchinson, Quaresma, Ljajic (Dk. 74 Kagawa), Lens, Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok (Dk. 62 Fofana), Volkan Fındıklı, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore (Dk. 36 Hadziahmetovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 81 Ali Turan)

Goller: Dk. 14. Ljajic, Dk. 33 Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kagawa (Beşiktaş), Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 75 Fofana (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ljajic, Dk. 23 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 27 Mücahit Can Akçay, Dk. 33 Filipovic, Dk. 88 Fofana (Atiker Konyaspor)

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