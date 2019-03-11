Tahsilat çetelerine organize darbe

2018'de çek ve senet tahsilatı yapan çetelere yönelik seri operasyonlarla çetelere göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi, 2019'a da hızlı başladı. Geçen yıl 30 çeteye operasyon düzenleyen ve bin 452 şüpheliyi gözaltına alan Organize ekipleri, bu yıl ocak ve şubat aylarında ise 14 ayrı çetenin 240 üyesini yakaladı. Özel Harekat timleri ve helikopter destekli baskınlarda yakalanan bu kişilerden 128'i tutuklandı. Çökertilen 12 çeteden 9'unun çek ve senet tahsilatı yaptıkları bildirildi. Çete üyelerinin silahlı ve nitelikli yağma, tehdit, gasp, darp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kaçırma ve alıkoyma, yaralama, çek-senet tahsilatı, yasa dışı silah ticareti, cinayet, sahtecilik ve iş yeri kundaklama ile kurşunlama olaylarına karıştıkları saptandı.

ŞAHİN VE NURİŞLER'E OPERASYON

Organize Suçlar Şubesi'nin verilerine göre çetelerin 178 farklı suç eylemi belirlendi. 328 mağdur ise çetelerden şikayetçi oldu. İnternet üzerinden yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan iki çete de çökertilen çeteler arasında yer alıyor. İki aylık seri baskınlardan bazıları, "Sedat Şahin Grubu", "Karagümrük Çetesi", Cem T. ile "Arap" lakaplı Emrah S.'nin liderliğindeki çetelere düzenlenen operasyonlar oldu. başta geliyor. "Umut ettikçe özgürsün" sloganıyla maddi sıkıntı yaşayan insanlara borç verip senet imzalatan, mağdurlara işkenceler yapan Cem T. (36) liderliğindeki çete çökertilmiş, tefecilik, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet ve nitelikli yağma suçlarından gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı. Şubat ayında ise "Nurişler" olarak bilinen 'Karagümrük Çetesi'ne düzenlenen operasyonda da 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.