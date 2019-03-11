11 Mart 2019 Pazartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:17Öğle 13:19İkindi 16:35Akşam 19:12Yatsı 20:31
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 101.538 -0.73
  • Altın: 227,032 -0.03
  • Dolar: 5,4464 -0.06
  • Euro: 6,1233 0.20

Tahsilat çetelerine organize darbe

»
Tahsilat çetelerine organize darbe
İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi, 2019'un ilk iki ayında 9'u çek-senet tahsilatı yapan, yağma, tehdit ve yaralama başta olmak üzere 178 suça karışan 14 çeteyi çökertti
Tahsilat çetelerine organize darbe Tahsilat çetelerine organize darbe Tahsilat çetelerine organize darbe

2018'de çek ve senet tahsilatı yapan çetelere yönelik seri operasyonlarla çetelere göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi, 2019'a da hızlı başladı. Geçen yıl 30 çeteye operasyon düzenleyen ve bin 452 şüpheliyi gözaltına alan Organize ekipleri, bu yıl ocak ve şubat aylarında ise 14 ayrı çetenin 240 üyesini yakaladı. Özel Harekat timleri ve helikopter destekli baskınlarda yakalanan bu kişilerden 128'i tutuklandı. Çökertilen 12 çeteden 9'unun çek ve senet tahsilatı yaptıkları bildirildi. Çete üyelerinin silahlı ve nitelikli yağma, tehdit, gasp, darp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kaçırma ve alıkoyma, yaralama, çek-senet tahsilatı, yasa dışı silah ticareti, cinayet, sahtecilik ve iş yeri kundaklama ile kurşunlama olaylarına karıştıkları saptandı.

ŞAHİN VE NURİŞLER'E OPERASYON

Organize Suçlar Şubesi'nin verilerine göre çetelerin 178 farklı suç eylemi belirlendi. 328 mağdur ise çetelerden şikayetçi oldu. İnternet üzerinden yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan iki çete de çökertilen çeteler arasında yer alıyor. İki aylık seri baskınlardan bazıları, "Sedat Şahin Grubu", "Karagümrük Çetesi", Cem T. ile "Arap" lakaplı Emrah S.'nin liderliğindeki çetelere düzenlenen operasyonlar oldu. başta geliyor. "Umut ettikçe özgürsün" sloganıyla maddi sıkıntı yaşayan insanlara borç verip senet imzalatan, mağdurlara işkenceler yapan Cem T. (36) liderliğindeki çete çökertilmiş, tefecilik, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet ve nitelikli yağma suçlarından gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı. Şubat ayında ise "Nurişler" olarak bilinen 'Karagümrük Çetesi'ne düzenlenen operasyonda da 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'nin tehditlerine net yanıt: Türkiye'nin eli armut toplamazABD'nin tehditlerine net yanıt: Türkiye'nin eli armut toplamazS-400 bahanesiyle Türkiye'yi 'ciddi yaptırımlara maruz kalır' cümleleriyle tehdit eden ABD'nin adımlarına karşı Türkiye'nin ne yapacağı merak konusu. Uzmanlara göre ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin de elinde birbirinden farklı seçenekler mevcut.
Tahsilat çetelerine organize darbeTahsilat çetelerine organize darbeİstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi, 2019'un ilk iki ayında 9'u çek-senet tahsilatı yapan, yağma, tehdit ve yaralama başta olmak üzere 178 suça karışan 14 çeteyi çökertti
Poşetten sonra sıra onlara geliyorPoşetten sonra sıra onlara geliyorÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz." dedi.
"Bulunduğunuz yerde sizi gömeriz""Bulunduğunuz yerde sizi gömeriz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İskenderun mitinginde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cudi'de Gabar'da Tendürek'te. Böyle bir yanlışa başladığınız anda bulunduğunuz yerde sizi gömeriz' dedi.
Mitingde 'terör propagandası'na gözaltıMitingde 'terör propagandası'na gözaltıDemokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.
PKK telsizinden şoke eden anonsPKK telsizinden şoke eden anonsAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "PKK'lılar telsizden, 'MHP ve AK Parti'nin kaybetmesi için CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diye anons geçiyorlar" dedi.
  • Çin, Türk vatandaşlarını gözaltına aldı10 Mart 2019 Pazar 17:03
  • Erdoğan'dan çok sert ezan tepkisi10 Mart 2019 Pazar 16:04
  • Yıl sonunda başlayacak! Tüm ürünlerde artık zorunlu10 Mart 2019 Pazar 16:02
  • Milyonlarca kişi bekliyor! Sadece 2 gün kaldı10 Mart 2019 Pazar 15:01
  • YSK'nın kararı yayınlandı! Artık eş zamanlı olacak10 Mart 2019 Pazar 11:58
  • Erdoğan müjdeyi Diyarbakır'da verdi10 Mart 2019 Pazar 09:57
  • Ziya Selçuk açıkladı! Devrim gibi yenilik10 Mart 2019 Pazar 09:53
  • Gece yarısı kumar operasyonu10 Mart 2019 Pazar 09:48
  • Terör destekçisi Zuhal, Türk vatandaşlığından çıktı!09 Mart 2019 Cumartesi 11:35
  • Evi olanlar dikkat! Buna göre değerlendirilecek09 Mart 2019 Cumartesi 11:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri