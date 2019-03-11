Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası

Malezya'da sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla geçen hafta tutuklanan sanığa 7 ay hapis ve para cezası verildi.

Malezya'da, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan bir kişiye, 7 ay hapis ve 10 bin Malezya ringgiti (2 bin 445 dolar) para cezası verildi.

Sosyal medya üzerinden Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla 4 Mart'ta tutuklanan ve geçen hafta cuma günü hakkındaki suçlamaları kabul eden Muhammed Yezid Kong Abdullah, İletişim ve Medya Kanunu'na muhalefetten 7 ay hapis ve 10 bin Malezya ringgiti para cezasına çarptırıldı.

"2 YIL DAHA UZAYABİLİR"

Mahkeme, sanığın para cezasını karşılayamaması halinde cezasının 2 yıl daha uzayacağını bildirdi. Geçen hafta cumartesi günü de Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan bir kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.