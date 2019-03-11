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Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası

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Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası
Malezya'da sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla geçen hafta tutuklanan sanığa 7 ay hapis ve para cezası verildi.
Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası

Malezya'da, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan bir kişiye, 7 ay hapis ve 10 bin Malezya ringgiti (2 bin 445 dolar) para cezası verildi.

Sosyal medya üzerinden Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla 4 Mart'ta tutuklanan ve geçen hafta cuma günü hakkındaki suçlamaları kabul eden Muhammed Yezid Kong Abdullah, İletişim ve Medya Kanunu'na muhalefetten 7 ay hapis ve 10 bin Malezya ringgiti para cezasına çarptırıldı.

"2 YIL DAHA UZAYABİLİR"

Mahkeme, sanığın para cezasını karşılayamaması halinde cezasının 2 yıl daha uzayacağını bildirdi. Geçen hafta cumartesi günü de Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan bir kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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