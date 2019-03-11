11 Mart 2019 Pazartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:17Öğle 13:19İkindi 16:35Akşam 19:12Yatsı 20:31
    • 15°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 101.918 0.37
  • Altın: 226,343 -0.34
  • Dolar: 5,4270 -0.36
  • Euro: 6,1034 -0.32

Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya

»
Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya
Ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı.
Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye, organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamlarken, serbest stilde ikinci, grekoromen ve kadınlarda ise üçüncü oldu.

Organizasyonun son gününde serbest stilde mücadeleler yapıldı. 86 kiloda Arif Özen finalde Rusya'dan Arsen Ali Musalaliyev ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 6-3 gerideyken sakatlanan Arif maça devam edemedi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye adına 92 kiloda yarışan Erhan Yaylacı ise Macar rakibi Bendeguz Toth'u 6-6 sona eren maçın sonunda teknik puan avantajıyla geçerek bronz madalyaya uzandı.

Selahattin Sert ise 61 kiloda Ukraynalı Valentin Bliasetskyi'yi 8-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Musa Aydın: Yeni bir rekorun daha altına imza attık
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni bir rekorun altına imza attıklarını belirtti.

Aydın, yaptığı açıklamada, Türk güreşinde her yıl yeni başarıların altına imza atıldığını belirterek, "Sırbistan'da yeni bir rekorun daha altına imza attık. Geçen yıl İstanbul'da 17 madalya kazanmıştık. Bu sene madalya sayımız 18'e çıktı. Üstelik bazı şanssızlıklar yaşamasak, bu sayı daha da fazla olabilirdi. Maçları izlerken büyük gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Önlerinde Büyükler Avrupa Şampiyonası bulunduğunu ve hedeflerinin aynı başarıları orada da yakalamak olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm uluslararası şampiyonalarda başarı grafiğimiz sürekli yükseliyor. Bu da ne kadar sistemli çalıştığımızın kanıtı. Ben bu şampiyonada ter akıtan tüm sporcu ve teknik heyeti yürekten kutluyorum."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalyaMilli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalyaAy-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı.
Turnuvanın şampiyonu, Benardete olduTurnuvanın şampiyonu, Benardete olduBelek Turizm Merkezi'nde 7 ülkeden 70 kadın sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın şampiyonu, Beyhan Benardete oldu.
Beşiktaş son nefeste!Beşiktaş son nefeste!Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 90+3'te Kagawa'nın attığı golle 3-2 mağlup etti.
Yanal'ın sabrı taşıyor!Yanal'ın sabrı taşıyor!Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fener de durduramadı!Fener de durduramadı!Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.
F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın gözdesi Robert Skov için ilk hamle yapıldı.
  • Ali Koç duyurmuştu! Resmen başlıyor!09 Mart 2019 Cumartesi 11:24
  • 'Süper' kapışma09 Mart 2019 Cumartesi 08:13
  • PFDK acımadı! Ömür boyu futboldan men!07 Mart 2019 Perşembe 15:22
  • Yanal'ın istediği üç imza! Yönetime bildirdi07 Mart 2019 Perşembe 10:35
  • Milli Takım'a Trabzonspor'dan 5 isim07 Mart 2019 Perşembe 10:09
  • Ersun Yanal'ın Başakşehir öncesi zor kararı!07 Mart 2019 Perşembe 10:04
  • Fenerbahçe, 300 milyon Euro'luk fırsatı kaçırdı07 Mart 2019 Perşembe 10:04
  • Ali Koç'tan müthiş proje! 3 katlı olacak...07 Mart 2019 Perşembe 09:56
  • Yıllar sonra gelen Hagi itirafı!07 Mart 2019 Perşembe 06:59
  • United Paris'te tarih yazdı!07 Mart 2019 Perşembe 06:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri