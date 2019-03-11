Kurtulmuş açıkladı: Sahada yapılan son ankete göre...

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor" dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN Turk'te gündeme dair soruları yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kim nerede hangi partiyi destekliyorsa 1 partiyi seçecek. İttifaktaki partilerin pusulada yer almaması bir dezavanataj olmayacak diye düşünüyorum. Kalan 3 haftada partiler seçmenlerini yönlendirecektir. Genel seçimlerde AK Parti ve MHP ikisi de seçime girdi kim kime oy verecekse ona oy verdi. Türkiye'de AK Parti ve CHP'nin lideri olduğu iki siyasi eksen ortaya çıkıyor.

İki kampanya grubumuz var. Strateji grubu 11 kişiden oluşuyor, bir de 5 kişilik kampanya grubumuz var. Parti olarak tabi ki şirketlerden istifade etme yolunu seçtik. Onlar şarkı, bilboard hazırlıklarını yaptılar. İki firma sonuca kaldı. Ondan ve diğerinden bir kısmını alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok birikimli bir siyasi partiyiz. Ne beklediğimizi kamuoyu beklentilerini bilerek bir seçim kampanyası oluşturduk. 4 aydır disiplinle çalışıyoruz. Aynı anda milyonlarca insana dijital vasıtalarla ulaşabiliyoruz.

İki ekseni var kampanyamızın. İlk olarak daha önceden yaptıklarımızı anlattık 'Memleket işi gönül işi' diyerek. Bir de yeni projelerimizi 'belediye işi gönül işi' diyerek anlatıyoruz.

SAHADA YAPILAN ANKETE GÖRE...

Başlangıçta kararsız seçmen kitlesi biraz fazlaydı. Yılbaşından sonra gelişen süreçte kararsız kitle süratle eriyor. Onlar da AK Parti etrafında buluşuyor, bunu görüyoruz. Sahadaki anket AK Parti için çok güzel şeyler gösteriyor. Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor.

MİLLETİMİZİ YARALAMIŞTIR

Gayrimüslim yurttaşlarımız bile ezana saygı gösterir. Bu görüntü yaralayıcıdır. Belki bunu yapanların çok az bir kısmı hakaret etmek istedi. Camiinin gölgesinde ıslıklar, protestolar; bu kabul edilebilir bir şey değil. Milletimizi yaralamıştır.

BEKA TARTIŞMALARI

Bizim uydurduğumuz bir söz değil. Muhalefet, iktidar olmak için antidemokratik eylemlere destek veriyor. Yeminle söylüyorum, bunlar olmasa biz de bekadan bahsetmeyiz. Ortada bir ittifak var. CHP listelerinin içerisinde 29 küsür tane PKK ile dirsek teması içinde olan ismin konulduğu söyleniyor. Aşırı sol gruplardan CHP listelerinde isimler var. FETÖ'den HDP'ye kadar birçok destekleyicileri olduğu görülüyor. Bu bir benzemezler ittifakı. Onların tek bir ortak noktası var. AK Parti, Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin...

EKONOMİNİN SANDIĞA ETKİSİ

Siyasi gündemin en önemli maddelerinden biridiri ekonomi. Zor bir dönemden geçiyoruz ancak geçmiş dönemlerde de AK Parti daha da zor dönemlerden geçti. Milletimiz de bu süreçten çıkarsa AK Parti çıkar diyor. Vatandaşımız şunu görüyor, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarından kaynaklanmıyor bu sorunlar. Manipülatif ataklar var. Kurban bayramı öncesindeki hafta Dolar 8 lira üzerine çıkmıştı. Hemen tedbirler alındı, Türkiye muktedir bir büyüme içerisinde olacak.

S-400 MESELESİ

Türkiye'nin bir savunma şemsiyesine ihtiyacı var. Türkiye orta vadede kendi hava savunma sistemini de kuracaktır. Bundan hiçbir şüphe yok. Ondan alayım ondan alma, senden alayım benden alma. Peki ben nasıl kendimi koruyacağım? Biz aynı anda hem Ruslarla hem Amerikalılarla konuşabiliyoruz. Bu sistemin alınmış olması NATO'ya aykırı bir durum ortaya koymaz. Açık olan şey Türkiye'nin hava savunması bakımından korunma şemsiyesine ihtiyaç duymasıdır. Anlayacaklarını ümit ediyoruz. Bir noktada uzlaşılacağını düşünüyorum. Ruslarla savaşın eşiğine geldik, Türkiye diplomasi başarısı ile bu sorunu çözdü. ABD ile de yaptırım sürecine girilmeyecektir.