11 Mart 2019 Pazartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:17Öğle 13:19İkindi 16:35Akşam 19:12Yatsı 20:31
    • 17°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 101.094 -0.44
  • Altın: 226,634 -0.21
  • Dolar: 5,4402 -0.11
  • Euro: 6,1135 -0.16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları neticesinde Şırnak'ta vatandaşlara seslendi ve iki tane büyük müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
 

Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı dost ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın ve tarihin çocuklarıyız. Hep birlikte aynı kıbleye yönelen ve saf tutan çocuklarız.

Doğu’da biziz Batı’da biziz. Biz bu ülkenin her iline sevdalıyız.

 

“HER TÜRLÜ AYRIMCILIK VE BÖLÜCÜLÜK AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR”

Şırnak’ı Antalya’dan, Bursa’dan, Hakkari’den ayrı düşünmeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın birdir.

Hepimizin ecdadının ortak mücadelesini bu bayrağın rengi temsil ediyor. Bizim son devletimiz olan Türkiye cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Biz bu topraklar üzerinde bir ameliyata asla izin vermeyiz. Şu anda Kobani’den gelen 300 bin kişiyi Türkiye’de ağırlıyoruz. Şu anda yaklaşık 4 milyon mülteci Türkiye’de biz bunları ağırlarken hiçbir ayrımcılık yapmadık.

Biz merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle şefkatle muamele edeceğiz bizim yaptığımız bu. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. Türkiye’nin kritik seçimlerinden bir tanesidir. Bunun için 31 Mart’a sadece belediye başkanlarını değil aynı zamanda Şırnak’ın da geleceğini tayin edeceksiniz diyoruz. 10 sene önce bu Şırnak’ın hali neydi? Her taraf çöplük çukur çamur… Rezillik… Biz buraya Bakanlığımızla gelip şu güzel binaları yaptık. Benim Şırnaklı kardeşlerime bu güzel binalar yakışır da ondan…

Şimdi yeni bir Şırnak var istiyoruz ki terör örgütünün destekledikleriyle değil sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarı ile yerel seçimlerde Şırnak’ta yeni bir dönem başlasın.

Biz Şırnak’a tarihinde görülmemiş hizmetlerle Şırnak’ı buluşturduk. 17 yılda Şırnak’a 10,5 katrilyon buraya yatırım yaptık. Eğitimde 3380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şırnak’ın evlatlarının üniversiteyi ayaklarına getirdik.

Cizre stadı kullanılamaz halde. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Şırnak’a son 17 yılda 56 sağlık tesisi yaptık.

Şırnak’a şehit hastanesi standardında 500 yataklı bölge hastanesi kazandırıyoruz. Arsa tahsisi çalışmaları sürüyor.

Terör örgütünün çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği Şırnak, Silopi, Cizre’yi tek bir vatandaşın mahrum olmasına izin vermeden adeta ayağa kaldırdık. Bunlar burada evlerinizi yakıp yıkmadı mı? Evlerin bodrumlarında yargılama yapmadılar mı?

İmar barışıyla 26 bin Şırnaklı kardeşimizin sıkıntısını çözdük.

Bu yıl içinde Cizre’ye, önümüzdeki yıl içinde de Silopi ve İdil’e doğal gazı vereceğiz
Artık bu ülkeni de Şırnak’ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur.

1-13-14 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı? Bu teröristler değil mi? Bunlara bizim verecek çocuklarımız yok. Sağlam duracağız. Diyarbakır Belediyesi’nin önündeki anneler ziyaretime geldiğinde onların gözyaşlarını unutamıyorum.

Çocukları Kandil’e kaçırılmışlardı. Artık bu ülkelerin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den Belçika'ya sert tepki!Türkiye'den Belçika'ya sert tepki!Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
TSK'da "artırılmış gerçeklik" dönemiTSK'da "artırılmış gerçeklik" dönemiAskeri operasyonların başarısını artıran, kritik sistem ve platformların bakım-onarımının daha etkin ve kısa sürede yapılmasına olanak veren "artırılmış gerçeklik" ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmeye başladı.
Bahçeli'den önemli açıklamaBahçeli'den önemli açıklamaMHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlara seslendi.
AK Parti'den 'Ezan' tepkisiAK Parti'den 'Ezan' tepkisiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Taksim'de okunan yatsı ezanını ıslıklarla protesto edenlere tepki gösterdi.
Van'da katliam gibi kazaVan'da katliam gibi kazaVan'ın Gürpınar ilçesinde midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı polis 15 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları neticesinde Şırnak'ta vatandaşlara seslendi ve iki tane büyük müjde verdi.
  • BİK'TEN ÇOK BÜYÜK HİZMET11 Mart 2019 Pazartesi 13:52
  • PKK'ya sınır ötesi darbe11 Mart 2019 Pazartesi 13:16
  • Kurtulmuş açıkladı: Sahada yapılan son ankete göre...11 Mart 2019 Pazartesi 12:35
  • AK Parti'den 'Mansur Yavaş' açıklaması11 Mart 2019 Pazartesi 12:22
  • 6 ilde ağır darbe! Yakalandılar11 Mart 2019 Pazartesi 12:19
  • Mahkemeden flaş Ebru Gündeş kararı!11 Mart 2019 Pazartesi 12:10
  • HDP seçim bürosunda terör propagandası'na 10 gözaltı11 Mart 2019 Pazartesi 12:10
  • Evlere para dolu zarf bırakan hayırsever11 Mart 2019 Pazartesi 11:53
  • Yeşil reçete operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede11 Mart 2019 Pazartesi 11:19
  • ABD'nin tehditlerine net yanıt: Türkiye'nin eli armut toplamaz11 Mart 2019 Pazartesi 08:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri