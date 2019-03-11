AK Parti'den 'Ezan' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Taksim'de okunan yatsı ezanını ıslıklarla protesto edenlere tepki gösterdi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen ve ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın yürüyüşüne tepki göstererek şunları söyledi;



GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİK...

"Bu yürüyüşü organize edenler ‘bizim kastımız yoktu’ diye açıklama yaptılar. Biz görüntüleri inceledik, kapsamlı bir sosyal medya araştırması da yaptırdım. Yürüyüşe katılıp da burada bulunanların daha sonra bu konuyla ilgili bahsettiğiniz tweetlerinin, açıklamalarını da analiz ettirdik. Bahsettiğiniz şekilde açıklama var. Onun dışında çok sayıda açıklamada da; kendilerinin ezanı protesto ettiklerini ve orada bulunurken de, burada ifade etmek istemediğim; ezanla da hesaplaşma içinde olduğuna dair, onları da incelediğinizde yürüyüş de bunu yaptık diyenlerin hesabını incelediğinizde böyle bir durum çıkıyor…



ORADA BİR EZAN PROTESTOSU YAPILMIŞTIR

Orada bir ezan protestosu yapılmıştır. Yürüyüş komitesindeki şahıslar biz yapmadık diyorlar…Belli bir grubun da ezan protestosunu gerçekleştirdiği açık ve net ortadadır. Bugün analizlerde de, bu şahıslar tarafından da sahiplenilmektedir. Tabi ne zaman ezan ile ilgili, kutsal ile ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor. Ne zamanki biz bu konuyla ilgili hassasiyetini gündeme getirdiğimizde, hassasiyet gündeme geldiğinden itibaren gerçeğin böyle olmadığını ispat gayretine düşüyorlar.



EZANLA HESAPLAŞMA İÇİNDELER

CHP yöneticilerine tavsiyelerimiz şudur. Ezan konusunda, bayrak konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ondan sonra söyleyecekleri cümleyi söylesinler. Ezanın Türkiye’de ideolojik bir dayatma olduğuna dair yapılan açıklamalar, ezanın Türkiye’de belli bir kesimin, haşa günde 5 vakit hakimiyetini ilan etmesi için kullanılan bir şey olduğuna dair açıklamalar, yürüyüşe katılanların bir çoğu tarafından dile getiriliyor.Ezan-ı Muhammedi, dinin bu ülkenin semalarında ebediyen okunması için, ezan sesinin kalplerde yankılanması için bu sürecin karşısında büyük bir bedel ödenmiştir. Türkçe ezan meselesinden beri yakından takip ediyoruz. Şimdi dün de bugün de baktırdım. Ezanı protesto ettiklerine dair, sadece erkek egemen kültürle değil, ezanla dinle hesaplaşma içerisinde olduklarına dair yoğun şekilde açıklamalara devam ediyorlar. Bunu incelettirirseniz önünüze geliyor.

Tabi ki vatandaşımız hassasiyet göstermektedir. Millet olma hassasiyetinin bir gereğidir. Ezan-ı Muhammedi konusunda milletimizin hassasiyeti onu millet yapan unsurların başında gelmektedir."