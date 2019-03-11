Bahçeli'den önemli açıklama

8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır.

Cumhur İttifakı'nın belediyelere güç katacağına inancım tamdır. 15 Temmuz'da başkentimizi ablukaya almayı planlayan FETÖ'cü teröristler meydanları dolduran aziz milletimizi hesap edemediler.

AK Parti ile yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye özgün bir yönetim sisteminde uzlaşmaya varıldı.

Kandil operasyonuna karşı mevziye girdiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardı. Beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler oldu. Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor.

Türkiye'nin beka sorunu olmadığı söylemek, Türkiye ve Türk düşmanlarının azığıdır.