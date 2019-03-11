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Türkiye'den Belçika'ya sert tepki!

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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Türkiye'den Belçika'ya sert tepki!
Türkiye'den Belçika'ya sert tepki! Türkiye'den Belçika'ya sert tepki! Türkiye'den Belçika'ya sert tepki!

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, Belçika'da PKK ile bağlantılı özel ve tüzel kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

 

PKK ile bağlantılı kişilerin uyargılanmalarının önlenmesi kararından duyulan rahatsızlık büyükelçiye iletildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin önlenmesi kararının temyize götürüleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cuma Günü konuyla ilgili bir soruya yazılı olarak yanıt vermiş ve "Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

 

Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunduğunu ve Türkiye'nin hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edeceğini belirten Aksoy, "Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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