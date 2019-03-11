11 Mart 2019 Pazartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:17Öğle 13:19İkindi 16:35Akşam 19:12Yatsı 20:31
    • 18°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 100.907 -0.62
  • Altın: 226,275 -0.37
  • Dolar: 5,4386 -0.14
  • Euro: 6,1159 -0.12

Katar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethetti

»
Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 55 bin aileye Katar tarafından nakdi yardım gönderildi.
Katar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethetti
Katar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethetti Katar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethetti Katar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethetti

Katar'ın ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı nakdi yardımdan istifade etmek isteyen yüzlerce Filistinli, Gazze'nin çeşitli kentlerindeki bankaların önünde toplandı.

 

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesince dün yapılan yazılı açıklamada, nakdi yardımların Gazzelilere bankalar aracılığıyla ulaştırılacağı bildirilmişti.

Açıklamada yardımlardan, her aileye 100 dolar düşecek şekilde toplam 55 bin ailenin istifade edeceği aktarılmıştı.

 

Katar, Ekim 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolarlık acil insani yardım kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda daha önce Gazze'ye 3 kez nakdi yardım gönderilmişti.

Katar ayrıca 28 Ocak'ta Gazze'de insani projelerde kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) 20 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethettiKatar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethettiGazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 55 bin aileye Katar tarafından nakdi yardım gönderildi.
İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldıİsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldıİsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.
Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezasıMalezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezasıMalezya'da sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla geçen hafta tutuklanan sanığa 7 ay hapis ve para cezası verildi.
Venezuela'da yeni gelişme!Venezuela'da yeni gelişme!ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), geçen ay Venezuela'ya sokulmaya çalışılırken sınırda yanan yardım konvoylarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı kuvvetler tarafından yakılmadığının ortaya çıktığını belirtti.
Trump ne dediyse olmadı!Trump ne dediyse olmadı!Seçildiği günden beri Rusya ile bir bağlantısı olmadığını söyleyen Trump'ın, bu sözlerinin halk nezdinde gerektiği kadar itibar görmediği ortaya çıktı.
Kolombiya'da uçak faciasıKolombiya'da uçak faciasıKolombiya acil servis yetkililerinin açıklamasına göre, düşen uçakta en az 12 kişi yaşamını yitirdi.
  • Venezuela'da hayat durdu! Maduro'dan kritik emir!09 Mart 2019 Cumartesi 07:54
  • İngilizler çizgiyi fena aştı!09 Mart 2019 Cumartesi 06:49
  • Veliaht Prens bin Selman son anda kurtuldu08 Mart 2019 Cuma 15:26
  • Hindistan-Pakistan sınırında savaş uçağı düştü!08 Mart 2019 Cuma 13:32
  • Avrupa ülkesinde sürpriz gelişme!08 Mart 2019 Cuma 12:07
  • Afganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırı07 Mart 2019 Perşembe 12:02
  • Pakistan-Hindistan krizinin yaşandığı Keşmir'de büyük patlama!07 Mart 2019 Perşembe 11:00
  • ABD'li senatörden Prens Selman'a 'çete' benzetmesi07 Mart 2019 Perşembe 07:56
  • ABD’den yeni Maduro kararı07 Mart 2019 Perşembe 06:57
  • Lavrov açık açık tehdit etti07 Mart 2019 Perşembe 06:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri