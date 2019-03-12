Cimbom çok farklı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 5-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Feghouli, 68. dakikada Ndiaye, 65 ile 78. dakikalarda Onyekuru ve 90+4'te Diagne kaydetti.
Mbaye Diagne'nin 86. dakikada attığı gol VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 7 kurtarış yaptı ve bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 49 puana yükselerek lider Başakşehir'in 8 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 32 puanla 10. sırada kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 75 Linnes), Ndiaye (Dk. 79 Mitroglou), Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 46 Donk), Belhanda, Onyekuru, Diagne
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Chico (Dk. 82 Cissokho), Hakan Özmert, Charles (Dk. 73 Serdar Özkan), Amilton, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 62 Drole), Doukara
Goller: Dk. 17 Feghouli, Dk. 65 ve 78 Onyekuru, Dk. 68 Ndiaye, Dk. 90+3 Diagne (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 32 Charles (Antalyaspor), Dk. 40 Ndiaye, Dk. 50 Luyindama (Galatasaray)