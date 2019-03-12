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Cimbom çok farklı!

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Cimbom çok farklı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Cimbom çok farklı! Cimbom çok farklı! Cimbom çok farklı!


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 5-0 kazandı.

 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Feghouli, 68. dakikada Ndiaye, 65 ile 78. dakikalarda Onyekuru ve 90+4'te Diagne kaydetti.

Mbaye Diagne'nin 86. dakikada attığı gol VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 7 kurtarış yaptı ve bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.

 

Bu sonucun ardından Galatasaray 49 puana yükselerek lider Başakşehir'in 8 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 32 puanla 10. sırada kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 75 Linnes), Ndiaye (Dk. 79 Mitroglou), Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 46 Donk), Belhanda, Onyekuru, Diagne

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Chico (Dk. 82 Cissokho), Hakan Özmert, Charles (Dk. 73 Serdar Özkan), Amilton, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 62 Drole), Doukara 

Goller: Dk. 17 Feghouli, Dk. 65 ve 78 Onyekuru, Dk. 68 Ndiaye, Dk. 90+3 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Charles (Antalyaspor), Dk. 40 Ndiaye, Dk. 50 Luyindama (Galatasaray)

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