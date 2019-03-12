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Seçim bürosuna Öcalan fotoğrafı

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Seçim bürosuna Öcalan fotoğrafı
İzmir'de, HDP'nin seçim ofisi olarak kullandığı yere terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asıldığı iddiasıyla, bir kişi gözaltına alındı.
Seçim bürosuna Öcalan fotoğrafı Seçim bürosuna Öcalan fotoğrafı Seçim bürosuna Öcalan fotoğrafı


PKK'nın siyasi kanadı HDP, 31 Mart yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti ile yaptığı ittifak sonucunda İzmir'de aday çıkarmadı.

Yapılan örtülü ittifak her ne kadar inkar edilse de yapılan açıklamalar iş birliğini gözler önüne serdi.

İzmir'de CHP'ye destek veren HDP, son olarak, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini HDP'nin seçim irtibat bürosuna astı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Konak ilçesine bağlı Kadifekale Semti Kosova Mahallesi'nde açtığı seçim irtibat bürosunun duvarında, PKK/KCK terör örgütünün elebaşının fotoğrafının asılı olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA YAYIN VE AFİŞ BULUNDU

Operasyon düzenleyen ekipler, seçim bürosunun sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada, suç unsuru çok sayıda yayın ve afişe el konuldu.

Başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

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