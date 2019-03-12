Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari mitinginde halka seslendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Hakkari'yi daha da ileriye taşıyacağız. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler ettiler. Teröristlerin adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehri hamdolsun süratle ayağa kaldırdılar. Aydınlatmadan sokaklara, kaldırımlardan bahçelere kadar Hakkarili kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri hayata geçirdiler. Hakkari uzun yıllar hasretini çektiği yatırımlara kavuştu. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında şehrinizin nasıl güzelleştiğini gördünüz mü? Belediye kamyonların teröristlere mühimmat taşımak için sizlere hizmet için kullanıldığında nelerin başarıldığını gördünüz mü?



HAKKARİ ÖZGÜRLÜĞÜ DE GÖRDÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZULMÜNÜ DE

Kandil'e özellikle çalışanlar var. 12, 13, 14, 15 yaşında kızlarımızı, yavrularımızı Kandil'e kaldıranlara 31 Mart'ta bir hesap soruyor muyuz? Ağlayan anaların gözyaşını dindiriyor muyuz? Kandil'deki terör baronlarına hizmet edenlerle, devletin ve milletinin emrinde sizlere hizmet etmek için çalışanlar arasında ayrımın farkına varıldığına inanıyorum. Hakkarili kardeşim ihaneti, terörü yıkımı gördü hem de ehil, dürüst, liyakatli ellerde nereden nereye gelebileceğine şahit oldu. Son 5 senede Hakkari neler gördü neler. Aydınlığı da gördü, terör karanlığını da. Özgürlüğü de gördü bölücü örgütün zulmünü de.



EZAN SESİNE SAYGISIZLIKTA SINIR TANIMAYANLARIN ARKASINDA KİM VAR?

İstanbul'un göbeğinde ezan, bayrak, ahlâk düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin artık yeter demesini bekliyorum. Ezanı yuhalayan, ıslıklayan, düdük sesiyle bastırmaya çalışan edepsiz sloganlarıyla saygısızlıkta sınır tanımayanların arkasında kim var? HDP var, CHP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz. Bölücü terör örgütün başı zaten hepsinin başı. Hepsi beraberler. Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi, örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Müezzini tokatlıyorlar bakın. 8 Mart Kadınlar Günü dediler, Taksim'e yürüdüler, ne izin var. Gösteri ve Yürüyüş Kanunu var. Dert seçim öncesi ülkeyi karıştırmak.

TERÖRİSTLER RAHATSIZ OLSA DA ETLE TIRNAK GİBİYİZ

Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'yi yedi düvele beraber geçilmez kıldık. Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Diyarbakır'ı Adana'dan, Gaziantep'i Malatya'dan kim ayırabilir? Hakkari ile Hatay'ın, Şırnak ile Kars'ın arasına kim girebilir? Her gün beş kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Biz yaradanı yaradandan ötürü sevdik. Rabbimiz ne diyor: Biz sizi kavimler halinde yarattık, birbirinizle alaşasanız diye. Üstünlük, kim Allah'a daha iyi inanırsa o üstündür. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Bizde asla böyle bir şey yok. Teröristler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz. Bölücüler rahatsız olsa da hep birlikte Türkiye'yiz.

SEZAİ EFENDİ KALKIP DA ÜLKEMİZİ SEN BÖLEMEZSİN!

Bakınız bu adam Kürt değil. Ama benim Kürt kardeşlerim adına konuşuyor. Eş Başkan. Sezai Temelli. Benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Diyor ki, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye'. Değerli kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz var. Kürdistan Irak'ın kuzeyinde var. Sezai efendi Kürdistan'a gitmek istiyorsan buyur git. Kalkıp da ülkemi sen bölemezsin. Sana böyle bir fırsatı asla vermeyiz. Gelin bu oyunu hep beraber bozalım. Öbürü de "Biz sırtımızı PYD/YPG'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı Hakkarililer'e, Allah'a dayadık, Allah'a!

YÜKSEKOVA'DAKİ HASTANE AÇILIŞINA GELENLERİ TEHDİT ETTİLER

Hiç kimsenin kutsallarımıza, ortak değerlerimize hakaret etme lüksü yok. Kim bunlara dil uzatırsa hukuk ve demokrasi içerisinde mücadele etmek bizim namus borcumuzdur. AK Parti olarak 81 vilayetimizle, 82 milyon vatandaşımızın her birine aynı samimiyetle yaklaşıyoruz. Yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım dedik. Hakkari'de ilk yaptığımız eserlerden bir tanesi şurada merkezde Hakkari Hastanesi'dir. Yüksekova'da aynı gün 150 yataklı hastanenin açılışını yaptık. Biz sizi Allah için seviyoruz. Buralarda hastane falan yoktu. Yüksekova'daki hastanenin açılışına tehdit ettiler, kimseyi oradaki açılışa getirmediler. Tehdit ediyorlar, kimin için bunu yaptık? Hakkari'deki kardeşlerimiz için yaptık.

BUNLAR BİZİM DOKTORUMUZU, MÜHENDİSİMİZİ KAÇIRMADI MI?

Senelerdik gençlerin kanı üzerinden siyaset yapanlar, şimdi çıkmış bölgeye yatırım yaptığımız, huzur getirdiğimiz için bize saldırıyor. Mardin'li kardeşlerime hızlı treni çok görenlerin niyeti bu değil. Yol, havalimanı, baraj da size çoktur diyor. Bunların gözünde üniversite de, okul da lükstür. Biz Hakkari'ye üniversite yaptık, yanlış mı yaptık? Benim Hakkarili kardeşlerim üniversite için evladını nereye gönderecekti? Ankara, İstanbul. Biz üniversiteyi ayağınıza getirdik. Bunlar sadece yatırıma değil öğretmen, doktor, hemşire, imama da karşı çıktı. Bizim doktorlarımızı, mühendislerimizi kaçırmadılar mı? CHP bu millete özgürlüğü çok gördüyse HDP de her türlü hizmeti çok gördü.

HAKKARİ'YE 10 BİN KİŞİLİK BİR STADYUM YAPIYORUZ

Bütün bu bölgede yaptığımız yatırımlar hepinizin gözleri önünde. Son 17 yılda Doğu ve Güneydoğu'ya 290 katrilyon yatırım yaptık. Aynı şekilde Hakkari'ye 11 katrilyon yatırım yaptık. 1547 adet yeni derslik kazandırdık. Hakkari Üniversitesi'ni kurduk. 2 yıla kadar 1000 kişi kapasiteli yüksek örğretim yurdumuzu da açıyoruz. Hakkari'ye müjdeli haberlerim var. İlk müjdem, şehrimize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. Hakkari Stadyumu'nun proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yüksekova'ya da kapalı spor salonu yapıyoruz.