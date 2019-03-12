PKK destekçisi HDP'ye vatandaş tokadı!

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği mitingde büyük hüsran yaşadı.

HDP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde miting düzenledi. Otogar yanındaki boş arazide düzenlenen mitinge katılım oldukça düşük oldu. Parti yetkilileri alanının dolması için saatlerce bekledi ancak beklenen ilgi olmayınca miting başladı.



Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ve partililer katıldı.



‘Kürdistan’ ve ‘Öcalan’ propagandası



Mitingde, sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde “Kürdistan” propagandası yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.