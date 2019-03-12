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Doğu Perinçek seçimi kaybedeni açıkladı

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Doğu Perinçek seçimi kaybedeni açıkladı
31 Mart yerel seçimlere günler kala Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Perinçek seçimi kaybedeni açıkladı Doğu Perinçek seçimi kaybedeni açıkladı Doğu Perinçek seçimi kaybedeni açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaklaşan seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, bu milletin PKK'yla iş birliği içinde olanlara destek vermeyeceğini söyleyerek seçimi kaybedenleri şimdiden açıkladı.

'AKLINIZI BAŞINA ALIN'

Bu seçimin bir beka meselesi olduğunu belirten Perinçek, ''Vatan güvenliği tehlike altında ve bu seçimler beka meselesine dönüştü. CHP, İP ve SP’nin aklını başına alması gerekir'' ifadelerini kullandı.

 

'MAĞLUBUNU ŞİMDİDEN AÇIKLIYORUM'

Bu milletin PKK'yla iş birliği içinde olanlara destek vermeyeceğini söyleyen Perinçek, ''Yerel seçimin galibini değil de mağlubunu şimdiden söylebilirim. Önümüzdeki süreçte kim HDP'yle PKK'yla kim iş birliği yapıyorsa şimdiden kaybetmiştir. Bu milletin HDP'yle PKK'yla iş birliği içinde olana destek olması mümkün değil. Milletimizin, Mehmetçik savaşırken Mehmetçiğe kurşun sıkanlara destek olmayı affetmesi mümkün değildir!'' dedi.

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