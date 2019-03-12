Trabzon'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.