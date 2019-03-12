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Trabzon'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

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Trabzon'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Trabzon'da bugün sabah saatlerinde özel bir üniversitenin Yomra ilçesindeki binasında yangın çıktı.
Trabzon'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede Trabzon'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede Trabzon'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
 

Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. 

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

 

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde  kantin ve mutfak bölümünde  henüz bilinmeyen nedenle   çıkan yangın  itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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