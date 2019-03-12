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Teröristlere 'Kardeşim' diyen CHP'li vekil için düğmeye basıldı

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27. Dönem CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatıldı.
Teröristlere 'Kardeşim' diyen CHP'li vekil için düğmeye basıldı
Teröristlere 'Kardeşim' diyen CHP'li vekil için düğmeye basıldı Teröristlere 'Kardeşim' diyen CHP'li vekil için düğmeye basıldı Teröristlere 'Kardeşim' diyen CHP'li vekil için düğmeye basıldı

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci Dönem CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde Halk TV isimli televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan Siyaset Kültürü isimli programda yaptığı 'PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç farketmez' şeklindeki açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BANKOĞLU NE DEMİŞTİ?

Aysu Bankoğlu CHP'nin kanalında katıldığı bir programda şu skandal ifadeleri kullanmıştı "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" dedi.

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