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Rusya'ya Türkiye baskısı! Sıfıra indirin

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Uzmanlar, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Akkuyu nükleer güç santrali projesiyle ilgili karar tasarısının, tavsiye niteliği taşıdığını ve dikkate alınmaması gerektiği yorumunu yaptılar.
Rusya'ya Türkiye baskısı! Sıfıra indirin
Rusya'ya Türkiye baskısı! Sıfıra indirin Rusya'ya Türkiye baskısı! Sıfıra indirin Rusya'ya Türkiye baskısı! Sıfıra indirin

AP'nin, Akkuyu projesinin durdurulması yönünde çağrı yapılmasını tavsiye eden karar tasarısını 13 Mart'ta oylayacağı bildirilmişti.

 
Rusya hükümeti nezdinde faaliyet gösteren Finans Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nun önde gelen uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
 
"Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) büyük yetkilere sahip olmayan bir kurumu. Avrupa Komisyonu veya AB Konseyi'nin daha fazla yetkisi var. Bu sebeple AP, soyut şeylerle uğraşıyor. Genelde, talep edilmediği halde, AB üyesi olmayan ülkelerle de ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Genel konular hakkında açıklamalar yapmak ve her konuda tedirginliği dile getirmeyi görev olarak görüyorlar".
 
'İŞBİRLİĞİNDEN RAHATSIZ OLAN KİŞİLER VAR'
 
Rus uzman, AP içinde Türkiye ve Rusya'nın işbirliğinden rahatsız olan kişilerin olduğuna işaret etti.
 
Mitrahoviç, "Akkuyu, Türkiye ve Rusya'nın ortaklığının meyvesi olarak, AP'nin her nedense bu iki ülkeden memnun olmayan kısmını rahatsız ediyor. Bu insanlar, işbirliğimizin sıfıra indirgenmesini istiyor. AP'de, genel olarak nükleer enerjiye karşı olan ve bu enerjiden vazgeçerek her ne kadar pahalı olursa olsun yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiden yararlanılması gerektiğini savunan insanlar da var" diye konuştu.
 
‘TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA'YLA UĞRAŞSIN'
 
Uzman, AP'yi tedirgin eden konunun nükleer enerji değil, politik faktör olduğunun altını çiziyor.
 
Avrupa içinde başta Fransa ve İngiltere olmak üzere nükleer enerjiden vazgeçme niyetinde olmayan ülkelerin olduğunu hatırlatan Mitrahoviç, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
 
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.
 
"Eğer AP'yi tedirgin eden nükleer enerjiyse Türkiye değil Avrupa'yla uğraşması gerekir. Bu yüzden bu tür tasarılar, ‘Rusya hacker saldırıları yoluyla Avrupa'daki seçimlere etki yapıyor' veya ‘Maşa ve Koca Ayı tehlikeli bir çizgi filmi' ya da ‘Türkiye yanlış yolda' türünden açıklamalarla aynı mecrada yer alıyor. Bu gruplar sadece Türkiye ve Rusya'yla siyasi açıdan hemfikir olmadığını göstermek istiyor. AP düzenli olarak bir ağırlığı olmayan çeşitli tasarılar kabul ediyor. Kuzey Akım-2'ye karşı da neredeyse aynı tasarıları vardı, Avrupa'yı bu projeden vazgeçme çağrısını içeriyordu. Ama sonuç itibariyle ne Almanya gibi ülkeler ne de AB Komisyonu bu konuda hiçbir karar almadı. Akkuyu ile ilgili tasarıyı da benzer akıbet bekliyor".
 
‘TÜRKİYE'YLE EKONOMİK VE ASKERİ İLİŞKİLERİ OLAN ÜLKELER AKKUYU'YU ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR'
 
Akkuyu gibi projeler üzerinde etkiye sahip tek uluslararası kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) olduğunu vurgulayan Mitrahoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"UAEK, nükleer enerji alanında uluslararası ortaklık ve denetimin organizasyonu ile uğraşıyor. Tüm ülkeler bu kurumu tanıyor, çünkü herkes nükleer enerjinin güvenliğine ilgi duyuyor. UAEK'nın Akkuyu ile ilgili hiçbir itirazı yok ve gelecekte olması da beklenmiyor. Ancak Türkiye ile ekonomik ve askeri ilişkileri olan ABD gibi ülkeler bu projeyi etkilemeye çalışıyor. Tıpkı Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almaması için Türkiye'ye yaptıkları baskı gibi"

 
KAYNAK: SPUTNİK

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