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Tolgay'dan özeleştiri! 'Şu bir gerçek ki...'

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Tolgay'dan özeleştiri! 'Şu bir gerçek ki...'
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle çok konuşulan ancak Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımın durumuyla ilgili konuştu ve özeleştiri yaptı.
Tolgay'dan özeleştiri! 'Şu bir gerçek ki...' Tolgay'dan özeleştiri! 'Şu bir gerçek ki...' Tolgay'dan özeleştiri! 'Şu bir gerçek ki...'


Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta gösterdiği performansla eleştirilen Tolgay Arslan özeleştiri yaptı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra ocak transfer döneminde siyah-beyazlı takımdan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sonrasında açıklamaları nedeniyle sıkça konuşulan Tolgay Arslan, bu kez performansıyla gündeme geldi. Tolgay Arslan, Fenerbahçe'nin konumu nedeniyle ciddi şekilde üzgün olduklarını söylerken, kısa sürede toparlanarak ayağa kalkmaları gerektiğini belirtti.

"FENERBAHÇE'YE YAKIŞMIYOR"

Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir'e yenildiği maçta performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Tolgay Arslan "Şu bir gerçek ki Fenerbahçe'ye yakışmayacak bir konumdayız. Alınan sonuçlar nedeniyle tüm takımda büyük bir moral bozukluğu ve güven kaybı var. Ne olursa olsun, bizi her şartta destekleyen taraftarı üzmeye devam ediyoruz. Futbolcular olarak buralardan kurtulmak için elimizden gelenin de fazlasını yapmamız gerekiyor" sözleriyle özleştiride bulundu.

RIDVAN DİLMEN'İN TOLGAY ARSLAN ELEŞTİRİSİ

Bu arada yorumcu Rıdvan Dilmen, Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle Tolgay Arslan'ı sert şekilde eleştirmişti. Rıdvan Dilmen canlı yayında "Ersun Yanal'ın müthiş bir Tolgay sevdası var. Tolgay kötü oyuncu değil ama cankurtaran da değil. Ben oynamıyorum, izliyorum ama top İrfan Can'a gelince ben yana çekeceğini biliyorum, Tolgay sen de biliyorsun. Bir kere de çekmedi, iki kez çekti. Eğer hoca devam edecekse gelecek sezonun başında Tolgay Arslan'ı ciddi çalıştırması lazım. Tolgay'ın pas yüzdesi yüksek, top bizde kalır düşüncesiyle Fenerbahçe'yi bir kişi eksik oynatıyor. Şu an hiç hazır değil, sıfır. Tolgay, daha 10. dakikada nefes nefese kalmaya başlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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