İstanbul'da tarihi gün! Erdoğan açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76.6 kilometrelik Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nı hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul’un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

GÜNDE 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ TAŞINACAK

Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden 185 dakikada kat edilebilen mesafe iken 115 dakikaya inerek İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. Hizmet başka, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak. 10 ilçe bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Marmaray'la birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlara entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde önemli rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.

8,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan hattın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğu 233 kilometreye çıkıyor.

HEDEFİMİZ 1100 KİLOMETREYE ULAŞMAKTIR

1994 yılında şehrimizin ulaşım sorunun çözümünün raylı sistemden geçtiğini görmüştük. Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski 2'nci metrosudur. Ancak daha sonraki yöneticiler İstanbul'u ulaşımda bir batağa saplamıştır. Taksim-4.Levent arasındaki metroyu kurmaya başladık. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500, sonra 1100 kilometreye ulaşmaktır.

İSTANBUL'U FARKLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ilçelerde de tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz ve İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zaman Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak aralarında asfalt var mıydı, parke vs var mıydı? Kartal'ı bugünkü haline o gün getirdik. Bu hızlı gidişi maalesef devam ettiremedik.

MEHMETÇİK VAKFINA VERECEĞİM

Bana iftira attı MAN adası diye bir şey. 2,5 milyon. Yargı bunu onayladığı anda gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira maaşlarından veriyorlarmış. Yalan söyleme de böyle bir duruma düşme.

"BURASI DEMİR İPEKYOLUNUN İSTANBUL ETABI"

Bu hattın bir diğer özelliği de demir ipekyolunu bu hat oluşturuyor. Londra'dan gelen Pekin'e gidecek. Bu hatla birlikte YHT'ler Pendik'i son durak kullanmayacak, Halkalı'ya kadar devam edecek. Marmaray 1860'lardan beri hayal olmasına rağmen kimse somut adım atmamıştı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından temelini 2004 yılında attığımız Marmaray'ı 2009'da bitirmeyi amaçladık. İnşaat sırasında çıkan tarihi eserler nedeniyle 2013'e kadar uzadı. Bugün Marmaray'ı daha ileri seviyeye taşımış bulunuyoruz.

Geçmişteki 1 asırlık ihmalleri 25 yılda telafi etmemiş olsak İstanbul felç olurdu. Bütün buraların imarı, yeşil alanlarıyla bambaşka konuma taşıdık. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u nüfusu kadar turist ziyaret etmişse, nedeni budur. İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sıralara çıkarmaya kararlıyız.

Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Burada belediye başkanlarını seçeceğiz. Belediye başkanlarının vizyonlarının ne kadar önemli olduğunu bu raylı sistemler tek başına göstermekte önemlidir. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini tüm şehir ödüyor. Biz son 25 yılda 1 asırlık eksikleri gidermenin mücadelesini verdik.

KİRA BEDELLERİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ

Kentsel dönüşüm olayı var. Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? Biz buradan bir nasihat almayacak mıyız? Buradan hareketle kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirelim. Biz gönüllülük esasına göre kira bedellerini ödeyeceğiz. İnşaatları yatay mimariyle yapacağız. Biz kaçak yapılan çarpık yapılaşmayla insanın sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz.

Bizim hem Cumhurbaşkanlığı, hem bakanlıklar, büyükşehir ve ilçeler olmak üzere çok büyük hedeflerimiz, projelerimiz var. İstanbul Büyükşehir'e hükümetlerimizin en projeci, icraatçısı olan Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Kartal'ın son 2 dönemdir yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Engelli kardeşimizin ensesine tokatı atanı çok iyi biliyoruz. Kartal'a Ebubekir Taşyürek kardeşimizi aday gösterdik.

KARTAL'A HAVARAY MÜJDESİ

İlçe merkezi ile Uğur Mumcu arasına hava ray sistemi kuracağız. Raylı sistemi havadan da geliştiriyoruz. Taşocağı bölgesini millet bahçesi ve tabiat tarihi müzesine dönüştürmektir. Cevizli'ye de bir millet bahçesi kazandıracağız. Eski stadın olduğu yeri meydan olarak düzenleyeceğiz. Kartal'a bir stadyumu ve otoparkı kazandıracağız. Mahallelerimize spor tesisleri, kültür merkezleri, sosyal tesisleri ile Kartal'ı geleceğe hazırlayacağız. Kartal'a hizmet etmek için projelerimizle, adaylarımızla hazırız.