Venezuela'nın geldiği korkunç son

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle başlayan ve bugüne kadar devam eden Venezuela krizi derinleşiyor.

Aylar önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımadığını söyleyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD'nin de desteğiyle kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti. Bu gelişmeyle başlayan ve bugüne kadar devam eden Venezuela krizi derinleşmeye devam ediyor.

Başta ABD ile Avrupa Birliği (AB) olmak üzere birçok ülkenin Maduro'ya cephe almasıyla cesaretlenen Guaido, kendisini destekleyen herkesi sokaklara çağırdı.

Yağmaların yaşandığı, su kavgalarının olduğu ve akaryakıt kuyruklarının görüldüğü o görüntüler

ÖLÜ SAYISI 120'Yİ GEÇTİ

Protestoların dinmediği ülkede 5 gündür elektrikler kesik. Caracas yönetimi ise bu kesintilerin ABD'nin sabotajı olduğunu iddia ediyor. Öyle ki, elektrik kesintisi ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21'e, kesinti nedeniyle dolaylı yollardan ölenlerin sayısının ise 100'ü geçtiği açıklanmıştı.

YAĞMA BAŞLADI

Sokak olaylarının yaşandığı Venezuela'da halk yağmaya başlamış durumda. Başta besin maddeleri olmak üzere birçok yer yağmalanmaya başlandı. Güvenlik güçleri ise çok sayıda yağmacıyı gözaltına aldı.

HALK SU İÇİN ŞEBEKELERİ PATLATTI, ORMANLARA AKIN ETTİ

Uzun zamandır elektrik verilememesi su sağlayan şebekeleri de etkiledi. Bazı kentlerde evlere su verilemiyor. Susuz kalan halk, su şebekelerini patlatarak evlerine kova ve bidonlarla su taşımaya başladı. Bazı Venezuelalılar ise, su ihtiyaçlarını ormanlardaki derelerden sağlıyor.





PETROL ZENGİNİ ÜLKEDE AKARYAKIT KUYRUĞU

Uzun zamandan beridir ekonomik problemlerin pençesindeki Venezuela'daki durum trajikomik bir hal almış vaziyette. Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkede akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar oluşmaya başladı.