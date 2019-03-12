Erdoğan'dan flaş büyüme açıklaması!

Dün açıklanan 2,6'lık büyüme rakamıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem bu yılın hem de bundan sonraki yılların büyüme rakamlarının öngörülenden çok daha yüksek çıkacağına inanıyorum" dedi.

Dün 2018 büyüme rakamı açıklandı. 2018'i büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Devamlı istikrarı sürdürüyoruz. 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki, tarih bugünleri yazdıklarında gelecek nesiller yaşadıklarımızı çok iyi anlayacak. Ağustos ayında bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu sebeple yılın 4'üncü çeyreğinde eksi büyüme oldu ama ortalaması 2,6. Bir araya 80 milyar dolar sınırına gerilen Merkez Bankası rezervini de 100 milyar doların üzerine çıkardık. Doğrudan yatırım 13 milyar doları buldu. Bu yılın ve bundan sonraki yılların çok yüksek çıkacağına inanıyorum.

IMF DEFTERİNİ KAPATTIK

Şu an IMF'e borcumuz yok, IMF'le ilişkimiz yok. O defteri kapattık. CHP, sizin tarihiniz kulluk kölelikle dolu. Biz dik durduk. Ne yaparlarsa yapsınlar ne siyasette, ne ekonomide ne de savunmada Türkiye'ye diz çöktüremiyorlar. Biz geldiğimizde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 65. İnsansız hava aracı almak için ricada bulunuyordum, 'Kongre müsaade etmiyor' diyorlardı. Şimdi ne oldu? Şimdi daha büyüğünü de üreteceğiz.