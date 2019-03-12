İsrail'den utanç verici saldırı! Türkiye'den sert tepki

Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı. Türkiye ise konu ile alakalı sert açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı (AA), İsrail polisinin Kudüs'teki Kubbet'us Sahra'ya baskın düzenlediğini bildirdi.

Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldıran polis, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını da kapattı.

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail güçleri, bu sabah da işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.

TÜRKİYE'DEN SERT AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları hakkında, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız" dedi.