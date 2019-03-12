'FETÖ yargıdan temizlendi'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Rize Personel Eğitim Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gül'ün açıklamalarından satırbaşları



"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadesini kullanan Gül, "İstiklal Marşı'mızın kabulünde şairimiz Mehmet Akif'i ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bu ülke her zaman bağımsızlık için ezelden beri hür yaşamış bir millettir. Dünya üzerinde esaret altına girmemiş ve hiçbir kavmi, toplumu esareti altına almamış millet Türk milletidir. Kıyamete kadar da bu bağımsızlığını her zaman koruyacaktır." diye konuştu.

Hukuk fakültelerindeki öğrenci sayısı

Adalet Bakanlığının eğitime daha fazla önem verilmesi için çalışmalar yürüttüğüne değinen Gül, "YÖK Başkanımız ile uzun zamandır müzakere ediyoruz. Hukuk fakültelerindeki kontenjanın azaltılması bizim için çok önemlidir. Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesini artırmak bizim için çok önemlidir. Burada özellikle yurt dışında hiçbir şekilde devam etmeden hukuk fakültesi diploması almak, başarı puanı ortalamasının düşük bir şekilde hukuk fakültelerine girişlerine, daha böyle niteliğin azalmasına asla müsaade edemeyiz." diye konuştu.

"FETÖ'cüleri tasviye ettikten sonra yargıda bütün hakim ve savcılarımıza güveniyoruz." ifadesini kullanan Gül, şunları söyledi:

"Nicelik sayısında çok önemli sayılara ulaştık. Şimdi kaliteyi daha da artırıcı şekilde çalışacağız. Hemen mezun olur olmaz kürsüye değil, bir hakim savcı nezaretinde işlemleri görecek, takip edecek sonra tecrübe edindikten sonra yargısal faaliyetlerde bulunacak bir süreci hep birlikte değerlendirmiş olacağız. İşte bu amaca matuf olarak Personel Eğitim Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Hizmet vermeye uzun zaman önce başladı. Biz sadece açılışını yapıyoruz."

"Hain güruh yargıdan temizlendi"

Bakan Gül, 2017-2019 yılları arasında 10 bin 475 kişiye hizmet içi eğitim verildiğini belirterek, 2019 yılında hakim ve savcılara yönelik eğitimin yoğun şekilde sürdürüleceğini, buna ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu ile planlama yaptıklarını aktardı.

Gül, 6 bin hakim ve savcının hizmet içi ve meslek içi eğitime tabi tutulacağını kaydederek, "Eğitim bir süreçtir. 'Hukuk Fakültesini bitirdim. Eğitime ihtiyacım yok' diyemeyiz. Dünyadaki içtihat değişimleri, yeni sorunlar çıkıyor teknoloji geliştikçe. Eğitim personelimizin veya mensubumuzun eksikliğinden değil, daha fazla kaliteyi artırmak bir ihtiyaçtan kaynaklı. Bu nedenle 2019 yılını hakim ve savcılarımızın eğitim yılı ilan ettik." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün yargıyı kendi ideoloji ve amaçları için silah gibi kullanmaya çalıştığına herkesin şahit olduğunu vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasaya değil kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, grubunun, cemaatinin dediğine göre karar veren bu hain güruh yargıdan temizlendi, ihraç edildi. Yargı mensuplarımız her zaman olduğu gibi anayasaya, vicdana bağlı bir şekilde karar vermeye devam edecekler. Biz de yeni dönemde artık güven veren adalet kavramıyla daha fazla reform yaparak vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı ve yargının da hızlanacağı bir sistemin hep beraber takibini yapıyoruz. Burada sadece yargı mensuplarına görev düşmüyor. Personele, bakanlığımıza, avukatlara vatandaşlara görev düşüyor. Geçen yıl 11 milyon dosya üzerinden hakim ve savcılarımız karar vermiş. 3-5 veya 50 dosyada verilen bir kararın, dosyanın içeriğine bakmadan, yargı mensuplarımızı töhmet altında bırakmak, adalet mensuplarımızı töhmet altında bırakmak, kimseye yaramaz."