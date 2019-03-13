Başkent'te kimlik soran bekçilere ateş açıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bekçilerin GBT kontrolünden kaçan 3 şüpheli, tabancayla ateş açtı. Şüphelilerle bekçiler arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi yakalanırken, 2 kişi kaçtı

Olay, gece saatlerinde Durali Alıç Mahallesi Doğukent Caddesi üzerinde bulunan Dağlıca Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Devriyedeki mahalle bekçileri, parktaki 3 kişiden şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Ekibin çağrısına uymayan 3 kişi, koşarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheliler, kaçarken bekçilerin üzerine tabancayla ateş açtı. Park içinde şüphelileri kovalayan bekçiler de havaya uyarı ateşi açtı. DHA'nın haberine göre; olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kovalamacada şüphelilerden Batuhan A. yakalandı, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda destek ekibi sevk edildi. 2 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, ara sokakları didik didik aradı. Parkın etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Gözaltına alınan Batuhan A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.