13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:49Güneş 07:13Öğle 13:19İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 101.721 0.86
  • Altın: 228,932 0.28
  • Dolar: 5,4546 -0.06
  • Euro: 6,1565 -0.12

İstiklal Marşı 98 yaşında

»
İstiklal Marşı 98 yaşında
İstiklâl Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi''nde millî marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 98 yıl geçti. İstiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.
İstiklal Marşı 98 yaşında İstiklal Marşı 98 yaşında İstiklal Marşı 98 yaşında

Vatan şairimiz Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından "millî marş" olarak kabul edildi. Ülkemizin ve milletimizin en zor günlerinde yazılan İstiklâl Marşı, neredeyse bir asır geçmesine rağmen hala aynı heyecanla okunuyor.12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Yarışmaya katılan 734 şiir bir İstiklal Marşı etmedi

Saldırgan düşmana karşı Anadolu'da tutuşan heyecanı koruyacak; vatan sevgisini ve inancı canlı tutacak bir marşın hazırlanması kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığına iletilen bu taleple birlikte Bakanlık bir yarışma düzenledi. Beğenilen güfte için 500 lira ödül verilecekti.Yarışma için 734 şiir gönderildi. Bir kurulca bunlar titizlikle incelenip 6 tanesi ayrıldı. O zaman Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif'in para ödülünden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmadığı öğrenildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi şairin Meclis'teki sıra arkadaşı Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey'in yardımını istedi.

Şair Mehmet Akif Ersoy yazmayı kabul etti

Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920'den sonra Milli Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş ancak içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulamamıştı. Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini değiştirerek Ankara'daki Taceddin Dergahı'ndaki odasında, Türk Ordusuna hitap ettiği şiiri kaleme aldı ve bakanlığa teslim etti.Şiirde, şair Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir. Hamdul­lah Suphi Bey, Âkif'in şiirinin önce cephede asker arasında okunma­sına karar verdi. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir, askerin beğenisini kazandı. İstiklâl Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayınlandı, on iki gün sonra ise Konya'da Öğüt gazetesinde yer aldı.

Mecliste coşkuyla okundu

Ön elemeyi geçen yedi şiir 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Mehmet Âkif'in şiiri meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Şiir okunduğunda milletvekilleri büyük bir heyacana kapıldı ve diğer şiirlerin okunmasına gerek görülmedi. Bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in şiiri coşkulu alkışlarla kabul edildi.

Mehmet Âkif, kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan Darülmesai'ye bağışladı. Şair ayrıca, İstiklâl Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmiş ve İstiklâl Marşı'nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmemiştir.

is-001.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
4 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı4 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltıSakarya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da DEAŞ operasyonuAnkara'da DEAŞ operasyonuYurt dışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstiklal Marşı 98 yaşındaİstiklal Marşı 98 yaşındaİstiklâl Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi''nde millî marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 98 yıl geçti. İstiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.
Başkent'te kimlik soran bekçilere ateş açıldıBaşkent'te kimlik soran bekçilere ateş açıldıAnkara'nın Mamak ilçesinde, bekçilerin GBT kontrolünden kaçan 3 şüpheli, tabancayla ateş açtı. Şüphelilerle bekçiler arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi yakalanırken, 2 kişi kaçtı
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısıMeteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısıMeteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında.
Emniyet ‘koçbaşı’ alımı yapacakEmniyet ‘koçbaşı’ alımı yapacakEmniyet Genel Müdürlüğü, kapı açmakta kullanılan ‘koçbaşı’ alımı yapmaya hazırlanıyor.
  • Banka o parayı geri ödeyecek12 Mart 2019 Salı 19:26
  • İsrail'den utanç verici saldırı! Türkiye'den sert tepki12 Mart 2019 Salı 17:04
  • 'FETÖ yargıdan temizlendi'12 Mart 2019 Salı 15:30
  • Erdoğan'dan flaş büyüme açıklaması!12 Mart 2019 Salı 14:53
  • İstanbul'da tarihi gün! Erdoğan açılışını yaptı12 Mart 2019 Salı 13:51
  • Teröristlere 'Kardeşim' diyen CHP'li vekil için düğmeye basıldı12 Mart 2019 Salı 12:10
  • Bakan Koca açıkladı: Sağlık vadisi yapmak istiyoruz12 Mart 2019 Salı 12:08
  • Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!12 Mart 2019 Salı 11:22
  • Meteoroloji uyardı! Öğlen saatlerinde vuracak12 Mart 2019 Salı 10:19
  • Trabzon'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede12 Mart 2019 Salı 10:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri