13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında.
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ),İstanbul, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ve Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güney batıdan kuvvetli, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Bodrum ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğu yönlerden İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 7°C, 13°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -2°C, 6°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

 

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