13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:49Güneş 07:13Öğle 13:19İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 101.721 0.86
  • Altın: 228,932 0.28
  • Dolar: 5,4546 -0.06
  • Euro: 6,1565 -0.12

ABD'nin YPG fonunda kesinti yok

»
Pentagon, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına rağmen YPG/PKK’ya 300 milyon, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.
ABD'nin YPG fonunda kesinti yok
ABD'nin YPG fonunda kesinti yok ABD'nin YPG fonunda kesinti yok ABD'nin YPG fonunda kesinti yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’ya 300 milyon dolar, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

Pentagon, 2020 mali yılı için Kongre'den talep edilen bütçesinin detaylarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre’den Pentagon için 718,3 milyar dolar bütçe talebinde bulunduğu kaydedildi.

Bütçe belgelerinde, Pentagon için talep edilen 718,3 milyar doların 544,5 milyar doları taban bütçe, 173,8 milyar doları ise savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için ayrıldığı belirtildi.

Savaş fonunda, Trump’ın Meksika sınırına örülmesini planladığı duvarın da dahil olduğu acil durumlar için ise 9,2 milyar dolar ayrıldı.

Suriye’de YPG/PKK’ya destek

DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’deki eğit-donat programı için geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar ayıran ABD yönetimi, bu yıl bu miktarı 1 milyar 45 milyon dolara düşürdü.

Söz konusu fonun 745 milyon doları Irak ordusu için, 300 milyon doları ise Suriye'de eğit-donat programı için ayrıldı.

Bütçede, Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğine destek için ise 250 milyon dolar aktarılacak.

Böylece Pentagon, Suriye'de DEAŞ karşıtı mücadele kapsamında ağırlıklı olarak YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerin korunması için 550 milyon dolar ayırmış oldu.

Pentagon, geçen yıl da Suriye'de eğit donat ve sınır güvenliği için 550 milyon dolar ayırmıştı.

DEAŞ ile mücadelenin bittiğini ve Suriye'den çekilmeyi gündeme getiren ABD yönetiminin, Suriye'ye ayırdığı fonda kesintiye gitmemesi dikkati çekti.

Bütçe belgelerinde, bu fonla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Talep edilen 1 milyar 45 milyon dolara Irak Güvenlik Güçlerine destek için 745 milyon dolar ve taramadan geçirilmiş Suriye muhalefeti için 300 milyon dolar dahildir. 2020 mali yılı bütçesinin DEAŞ ile mücadelede eğit-donat fonundan 250 milyon dolar ise Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı operasyon, bakım ve DEAŞ ile mücadele eden ortak ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere kullanılmak üzere ayrılmıştır."

ABD Suriye'de ağırlıklı olarak SDG adı altında YPG/PKK'ya da destek verirken, Suriye'nin güneydoğusundaki El Tanif bölgesinde ise Musavir et-Tavra adlı küçük bir gruba askeri destek sağlıyor.

Söz konusu fonun alt kalemlerine ilişkin detaylı rapor henüz basınla paylaşılmadı.

Koalisyon güçlerine destek fonu

Bütçe belgelerinde dikkati çeken bir diğer detay ise savaş fonu kapsamında "koalisyon kuvvetlerine destek" fonu oldu.

600 milyon dolar ayrılan bu fona ilişkin bütçede, "ABD operasyonlarına katılmak isteyen ancak finansal araçlardan yoksun koalisyon kuvvetleri, dost kuvvetler ve kilit dış ortaklar için ayrılan destek miktarlarını içeriyor." ifadesine yer verildi.

Bu miktarın 450 milyon doları koalisyon operasyonlarına destek, 150 milyon doları ise lojistik ve ikmal desteği olduğu belirtildi.

ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya destek amaçlı uluslararası bir koalisyon arayışında olduğu bir dönemde ülke veya bölge belirtmeden Pentagon bütçesinde 600 milyon doların ABD operasyonlarına destek verecek ülkeler için ayrılması dikkati çekti.

Rusya’ya karşı Avrupa destek fonundan kesinti

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Rusya’ya karşı caydırıcılık sağlamak üzere Avrupa ülkelerine “Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi” kapsamında verilen destek ise geçen yıl 6,5 milyar dolar iken 2020 mali yılı için bu miktar 5,9 milyar dolara düşürüldü.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avustralya Kardinali George Pell 6 yıl ceza aldıAvustralya Kardinali George Pell 6 yıl ceza aldıMelbourne’da görev yaptığı dönemde kilise korusundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizden yargılanan Avustralya Kardinali George Pell 6 yıl hapse mahkum edildi.
İsrail polisinden Kubbetu’s Sahra'ya baskınİsrail polisinden Kubbetu’s Sahra'ya baskınİsrail devlet terörü bu kez Mescid-i Aksa’da hortladı. Kubbetu’s Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi kapıları kapattı.
ABD'nin YPG fonunda kesinti yokABD'nin YPG fonunda kesinti yokPentagon, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına rağmen YPG/PKK’ya 300 milyon, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.
Maduro kürsüye çıkıp açıkladı! YakaladıkMaduro kürsüye çıkıp açıkladı! YakaladıkVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hidroelektrik santraline saldırı hazırlığında iki kişiyi yakaladıklarını bildirdi.
Rusya'nın altın rezervleri Stalin dönemi rekorunu kırdıRusya'nın altın rezervleri Stalin dönemi rekorunu kırdıAltın rezervlerini hızla artırmaya devam eden Rusya'nın, Stalin dönemindeki rekor seviyenin üzerine çıktığı belirtildi.
Boeing şirketinden açıklama geldi!Boeing şirketinden açıklama geldi!ABD havacılık şirketi Boeing'den yaşanan kazalarla ilgili açıklama.
  • Venezuela'nın geldiği korkunç son12 Mart 2019 Salı 14:49
  • Rusya'ya Türkiye baskısı! Sıfıra indirin12 Mart 2019 Salı 12:35
  • Etiyopya'da yaşanan faciayla ilgili yeni iddia!12 Mart 2019 Salı 07:31
  • En büyüğü Katar'da! Bu yüzden işgal edeceklerdi12 Mart 2019 Salı 07:19
  • ABD Venezuela konusunda bir kanca da Rusya'ya taktı!12 Mart 2019 Salı 07:11
  • Rusya'dan korkutan açıklama!12 Mart 2019 Salı 07:05
  • Buteflika adaylığını geri çekti! Seçimler ertelendi!11 Mart 2019 Pazartesi 17:31
  • Katar emiri kesenin ağzını açtı! Yine gönülleri fethetti11 Mart 2019 Pazartesi 16:40
  • İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı11 Mart 2019 Pazartesi 11:02
  • Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası11 Mart 2019 Pazartesi 10:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri