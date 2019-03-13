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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın şüpheli yakalandı

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Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kadın, Bursa'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın şüpheli yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın şüpheli yakalandı Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın şüpheli yakalandı Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın şüpheli yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.

 

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