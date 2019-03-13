13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti!

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Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.
Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti! Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti! Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti!

58 yaşında olan Beril Dedeoğlu, bir süre önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

BERİL DEDEOĞLU KİMDİR?

Beril Dedeoğlu 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

Akademik kariyerine Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde ders verdi. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

6 Şubat 2012 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. 28 Şubat 2017 tarihinde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un yerine Ege Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı.

22 Eylül 2015 tarihinde geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak atandı. 24 Kasım 2015'te görevini, 1 Kasım Genel seçimleri sonrası oluşturulan 64. Hûkümette AB Bakanlığına yeniden getirilen Volkan Bozkır'a devretti. Bakanlık görevinin ardından, 10 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapan Beril Dedeoğlu, 2018 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na atanan isimlerden birisi oldu.

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