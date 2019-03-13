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Dünyayı sarsan Boeing krizi büyüyor!

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Kazakistan’da "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşlarının geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.
Dünyayı sarsan Boeing krizi büyüyor!
Dünyayı sarsan Boeing krizi büyüyor! Dünyayı sarsan Boeing krizi büyüyor! Dünyayı sarsan Boeing krizi büyüyor!


GİRİŞ 13.03.2019 11:41 GÜNCELLEME 13.03.2019 11:41

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Scat Havayolları şirketine ait ülkedeki tek Boeing 737 Max 8 uçağının uçuşlarının bugün itibariyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

AMERİKA UÇAKLARINI ÇEKMEYECEK

ABD Federal Havacılık Kurulu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Kurumun yöneticilerinden Dan Elwell, "Uçaklarda sistematik performans problemi ve uçakları kullanımdan çekmelerine kanıt olacak bir kaynak yok" dedi.

BOEING İCRA KURULU BAŞKANI, ABD BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜP GÜVENCE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuya ilişkin Uluslararası Merkezi Chicago'da bulunan Boeing firmasının İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg ile görüştüğü ve uçakların kullanımda kalmasında hiçbir güvenlik probleminin olmadığı konusunda kendisine güvence verildiği de aktarıldı.

 

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının pazar günü düşmesinin ardından İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, bu uçakların uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

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