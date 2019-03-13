13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Düşen uçak üzerinden Türkiye'ye operasyon

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İsviçreli 20minuten gazetesi, B737 MAX uçaklarıyla ilgili yaptığı haberinde, düşen Etiyopya uçağını kullanmak yerine THY uçağını kullanarak algı yaratmaya çalıştı.
Düşen uçak üzerinden Türkiye'ye operasyon
Düşen uçak üzerinden Türkiye'ye operasyon Düşen uçak üzerinden Türkiye'ye operasyon Düşen uçak üzerinden Türkiye'ye operasyon

Endonezya'nın Lion Air hava yoluna bağlı Boeing 737 uçağı, geçen ekim ayında Cakarta'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Geçtiğimiz günlerde ise Etiyopya'da, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan aynı model yolcu uçağı, havalandıktan 6 dakika sonra yere çakıldı.


Bu beş ay içinde 300'den fazla can alan iki büyük kazanın ardından bütün dünya, Boeing 737 MAX'ler için alarm verdi.

 

THY de herhangi bir felaket yaşanmadan, filosunda bulunan aynı tip 12 uçağı seferden çektiğini duyurdu.
 

İSVİÇRE'DEN ALGI OPERASYONU

Türk düşmanlığı ile bilinen İsviçreli 20minuten gazetesi, bugün ele aldığı B737 MAX uçakları ile ilgili haberinde THY uçağını kullanarak, algı yaratmaya çalıştı.

50 farklı hava yolunda 350'den fazla Boeing 737 MAX uçağı varken İsviçreli gazete, Türk Hava Yolları'na ait uçağı kullanmayı tercih etti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

İsviçre'nin başlıca havayolu şirketi olan Swiss International Air Lines AG'nin pazar payının azaldığı bir dönemde böyle bir algı oluşturulmaya çalışılması ise dikkat çekti. Öte yandan Swiss, Alman Lufthansa Havayolları'nın bir yan kuruluşu...

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