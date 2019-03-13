13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Türkiye'den yeni 'Boeing' hamlesi!

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Türkiye'den yeni 'Boeing' hamlesi!
Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşlarını durdurdu. Söz konusu hava araçlarının yolcusuz intikal uçuşlarının ise hariç tutulduğu belirtildi.
Türkiye'den yeni 'Boeing' hamlesi! Türkiye'den yeni 'Boeing' hamlesi! Türkiye'den yeni 'Boeing' hamlesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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