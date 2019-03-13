Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Pursaklar'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Pursaklar'dan ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermesini istiyorum. Taksim’de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana? HDP… Bu seçim onun için bir beka seçimidir. Onun için bunlara gereken dersi sandıklarda vermeliyiz.

Ezanımızı hor görenler.. Bayrağımızı yakanlar kiminle el ele? CHP ile el ele. Ankara’da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Dörtlü çete. Hepsi beraber. Şimdi bunlara sizler hep beraber dersinizi orada verin.

Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescidi Aksa’yı, Kubbetüs Sahra’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler.

NETANYAHU'YA SERT CEVAP!

İsrail'in başındaki o soyguncu. Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan. Diyor ki, Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin diyor.

Ey Netanyahu kendine gel kendine. Sen katilsin. Sen kadınları çocukları hücrelere mahkum eden bir zalimsin. Bizim oradaki kutsal mabedimize senin askerleri postallarıyla giriyor. Bizi tahrik etme. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunun hesabını uluslararası camiada hesabını soracağız. Bu millet ayakta olduğu sürece hiç bir kimse Kudüs mücadelemizi unutturamaz.

''TALİMATI VERDİM''

Dışişleri Bakanıma talimatı verdim uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medyada şahsımı hedef alıyorlar. Biz bu sosyal medya fedailerin muhatap alacak değiliz.



''BELEDİYELERE SIZDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR''

Biz bu bayrağın altında doğduk bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsız olan gidip istediği paçavranın altında ölebilir. Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendilerine yeni bir çatı buldular. PKK’lılar FETÖ’cüler belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor. Mansur efendinin listesinde de bunlar var. Bunlar seçildikleri zaman elbette Kandil’e çalışacaklar.



BÜYÜK ANKARA MİTİNGİ 23 MART'TA

Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyor. Ama saklamaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü her gören gün ortaya çıkıyor. Seçime gidiyoruz ama ortada ne genel başkanları ne de adayları var. Büyük Ankara mitingimizi inşallah 23 Mart’ta gerçekleştireceğiz. CHP, HDP bunlar emri nereden alıyor? Kandil’den… Milletimiz bunlara Türkiye’nin yönetimini teslim etmediği gibi inşallah Anlara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin yönetimini teslim etmeyecektir.