Ülkücülerden Mehmet Özhaseki’ye destek

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, merhum Alparslan Türkeş’in avukatı Halim Şahinoğlu, ülkücü hareketin Ankara’daki sembol isimleri ile hareketin geçmişinde önemli görevlerde bulunmuş birçok ünlü sima ve Yusufiyeli Ülkücüler katıldı. Gecenin sürpriz konuğu Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin’in seslendirdiği “Çırpınırdın Karadeniz” eseri tüm salon tarafından coşkuyla karşılandı.

ANKARA ÜSTÜ TÜLLE ÖRTÜLMÜŞ GİZLİ HAZİNE

Programdaki konuşmasında Ankara'yı üstü tülle örtülmüş gizli hazineye benzettiğini belirteren Özhaseki "Ankara avantajlarını kullanamıyor. Başkentler arasında rekabette geriye düştüğü için birçok kaynaktan istifade edemiyor. Yaptığımız her bir projeyle Ankara’yı turizmde, sağlıkta, kültürde, inançta, sanatta öne çıkaracak; binlerce yavruma iş imkanı sağlayacak ortamlar var. Bunları biz yapabiliriz, gücümüz yetiyor, tecrübemiz var bununla" dedi.



FATİH SİNOP'TA DOĞMUŞ, İSTANBUL'U FETHETMİŞ

Özhaseki, bugüne kadar birçok eleştiri almasına rağmen, "tembel, iş yapamaz" şeklinde eleştirilmediğine dikkati çekti. Özhaseki, memleketi üzerinden yöneltilen eleştirilere ise şu şekilde cevap verdi:

"Sadece doğduğum şehirle ilgili garip bir şey başlattılar. Bir yerde doğmak Allah’ın takdiri. Kimse bu dünyaya Cenab-ı Hak ile pazarlık ederek gelmiyor. Allah, nerede dilerse orada yaratıyor. Fatih, Sinop’ta doğmuş, İstanbul’u fethetmiş. Atatürk, Selanik’te doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş. Ne yapalım yani, onların doğum yerini de mi suç edelim? Bunu ilk defa Kılıçdaroğlu şöyle söylemişti; 'Kayserili birinin Ankara’ya büyükşehir adayı olarak konması ayıp.' Ben de onun seviyesine düşerek, 'Tunceli’den kalkmış birinin Atatürk'ün partisinin başına oturmasına kadar büyük ayıp olamaz' dedim. Ankaralı kaç belediye başkanı var diye 1950’ye kadar gittim bir tane çıkmadı. Kimi Sivaslı, Urfalı, Antepli, Rizeli. "



TOPÇU: BUNLAR HER SEÇİM SARI ÖKÜZÜ İSTİYORLAR...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu konuşmasında her seçim döneminde yaşananları “sarı öküz” misaliyle anlattırken “biz Cumhur İttifakı’yla farklı sokaklardan yetişmiş ama aynı mahallenin çocukları olarak bir araya geldik. Bunlar her seçim sarı öküzü istiyorlar fakat vermeyeceğiz. Çünkü verince başımıza gelecekleri biliyoruz” diye belirtti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye teşekkür eden Topçu, "Onlar bizleri sandıkta, Allah için, vatan için, bayrak için bir araya getirdiler. Ayrı sokakta yetişmiş olanları aynı mahallenin davası için yedi düvele karşı siyasette birleştirdiler.Adı Cumhur İttifakı,böyle anlıyoruz biz. Onun için, bu cumhur ittifakının mimarı olan, 15 Temmuz'da ölümü ve şahadeti göğüsleyen, başı açığı, başı kapalısı, mescitteki meyhanedeki, Kürt’ü,Türkmen’i, Alevi’si, Sünni’si, Çerkes’i; kim kendini nasıl ifade ediyorsa, ay yıldızlı al bayrak altında, kıyamete kadar beraber yaşama kararlığında olanlar, şimdi burada Cumhur İttifakının yanında.Sayın Bakan kimin ne dediğine aldırmayınız, Ankara’da doğanlar da, Ankara’da doyanlar da, geçmişi ve bugünü ile ülkücüler de Cumhur İttifakının ve adaylarının yanında” dedi.