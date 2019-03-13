Tarihin en büyük skandallarından biri patladı

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında iki Holywood yıldızının da bulunduğu en az 50 kişi hakkında milyarlarca dolarlık rüşvet operasyonu başlattı. Bu operasyon ülke tarihinin en büyük skandalların birinin ortaya çıkarılması olarak görülüyor.



ABD'de dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Georgetown, Yale, Stanford, Teksas, Güney Kaliforniya ve UCLA'ya aldıkları rüşvet karşılığında zengin isimlerin çocuklarını sahte raporlarla yerleştirdikleri ortaya çıkan isimlerin gözaltına alındıkları ve soruşturmanın daha da derinleşeceği belirtildi.

FBI tarafından tesadüfen ortaya çıkarılan skandala, Holywood'un ünlü isimlerinin de karıştığı belirtildi. Desperate Housewives dizisi ile ünlenen Felicity Huffman ve Full House'da oynayan Lori Loughlin dün federal mahkemeye getirildi. Skandala adı karışan Felicity Huffman'ın 250 bin dolar karşılığında serbest bırakıldığı açıklandı.

Boston eyaletindeki federal savcılar, "eğitim konusunda ABD tarihinin en büyük sahtekarlığının gün yüzüne çıkarıldığını" söylediler. Savcılar, söz konusu kişileri, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına 25 milyon dolar rüşvet vermekle suçladı. Ailelerin, William Singer'ın sahip olduğu eğitim danışmanlık şirketinin paravanı olan sahte bir hayır kurumuna öğrenci başına 100 bin dolar ile 2,5 milyon dolar arasında para ödedikleri kaydediliyor.

Skandalın başındaki isim olarak gösterilen William Singer, Salı günü çıktığı mahkemede suçunu kabul ederken, tutuklananlar arasında üst düzey yöneticilerin de olduğu açıklandı.

William Singer'ın ise 2011'den 2018 yılına kadar yaklaşık 25 milyon dolar hesabına aktardığı ifade edildi.

Ortaya çıkan skandalda Georgetown Üniversitesi eski baş tenişçi koçu Gordon Ernst de yer aldı. Birkaç öğrenciyi "iyi tenisçi" olarak tanıttığı bunun karşılığında ise 950 bin dolar aldığı kayıtlarda yer aldı.

SAVCI KONUŞTU

Savcı Andrew Lelling, düzenlediği basın toplantısında, "Sahtekarlık yoluyla üniversiteye kabul edilen her bir öğrenci nedeniyle dürüst, gerçekten yetenekli bir öğrenci reddedildi" dedi. Savcılara göre danışmanlık şirketi üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere rüşvet vererek, sınava öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.

Üniversitelere ebeveynlerinin rüşvetiyle giren çocuklar hakkında işlem yapılmayacağı açıklanırken, soruşturmanın kapsamı genişledikçe daha fazla ismin gözaltına alınabileceği belirtildi.

Söz konusu skandala adı karışan üniversiteler ise yaptıkları açıklamada adı skandala karışan isimlerin üniversitelerle ilişiğinin kesildiği ve gerekli adımların atılacağını duyurdu.