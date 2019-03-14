14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Trump'tan Boeing 737 Max kararı!

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
Trump'tan Boeing 737 Max kararı!
Trump'tan Boeing 737 Max kararı! Trump'tan Boeing 737 Max kararı! Trump'tan Boeing 737 Max kararı!

Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD oldu.

"UÇUŞLARI DURDURMA KARARI ALDIK, DERHAL UYGULANACAK"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci bir talimata kadar Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların yere indirilmesine karar verdiklerini ifade etti. Trump, söz konusu kararın ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından derhal uygulanacağını belirtti.

"BU KONUYU ŞANSA BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Trump, "Bu konuyu şansa bırakmak istemedim. Doğru olan şeyi yaptığımızı hissediyoruz. Amerikan halkının ve herkesin güvenliği en önemli önceliğimizdir. Umarım (Boeing) kısa zamanda cevaplarını hazırlar ancak o zamana kadar uçakları yerde olacak." ifadelerini kullandı.

"BOEING İÇİN ZOR BİR DÖNEM OLACAĞININ FARKINDAYIM"

Donald Trump ayrıca, Boeing'in çok değerli bir firma olduğunu ve uçaklarının yere inmesi kararının onlar açısından çok zor bir dönem olduğunun da farkında olduğunu söyledi.

ÖNCE "UÇUŞLARI DURDURMAYACAĞIZ" DEMİŞLERDİ

ABD Federal Havacılık Kurulu ise daha önce yaptığı açıklamada, Amerikalı şirket Boeing'in, 737 MAX tipi uçaklarının herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurmuştu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

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