Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Onunla aynı masaya oturmam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan programda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için bu ödül töreninin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Artık geleneksel hale gelen ödüllerin Diyanet Vakfımızın gayretleriyle yurt içi ve yurt dışında daha fazla rağbet kazanacağına inanıyorum.

Yaşadığımız çağda neticeyi Hak'tan, Halik'ten, Allah'tan bekleyerek yapılan çalışmalar adeta altın değerindedir. Az önce futboldan emekli olduğunu kabul edelim Ömer kardeşimizin artık hayır istikametinde goller atmayı hedeflemesi güzel bir gayeydi."

"DÜNYA İYİ İNSANLARIN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE AYAKTA DURUYOR"

Her şeye menfaat penceresinden bakıldığı dönemde bu ödüller adeta çöldeki vaha gibidir. Marifet iltifata tabidir. Günlük yaşantımızda, siyaset, ticaret, uluslararası ilişkilerde şahit olduğumuz hadiseler insanı insan yapan en büyük hasletin iyilik, yardım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dünyamız iyi insanların, hayır hasenat sahiplerinin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.

Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek."

MASKELER DÜŞTÜ GERÇEK YÜZLER ORTAYA ÇIKTI

'Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Filistin'de yaşananlar dostu düşmandan ayıran bir Furkan oldu. Maskeler düştü gerçek yüzler ortaya çıktı.

"DÜNYAYI İYİLİK DEĞİŞTİRECEKTİR"

"Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır."

"NETANYAHU EĞER DÜNYADA BİR ZALİM ARANACAKSA TA KENDİSİ SENSİN"

"Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde gazeteciler cezaevindeymiş. Be Netanyahu sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin.

Camiye postallarla giren senin askerin, polisin değil mi? Bunu ne ile izah edeceksin? Bunun izahı olmaz. Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz.

"HANİ AB ÜLKELERİNDE İDAM YASAKTI?"

Aynı şekilde Mısır'da darbe mahkemelerinin kararlarıyla idam edilen gençlerin acısını yüreklerinde hissetmediler. Daha geçenlerde 9 genci idam ettiler. Ey Batı! Avrupa Birliği, hani AB ülkelerinde idam yasaktı. Siz Sisi'nin davetiyle nasıl oluyor da icabet ediyorsunuz. O da bir katliamın düzenleyicisi.

"SİSİ'YLE AYNI MASAYA OTURMAM"

Samimi olsaydınız, gerçek demokrat olsaydınız böyle bir idam mekanizmasını çalıştıran davetine icab etmezdiniz. Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok kişi var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

İstanbul'da vahşice öldürülen Müslüman gazetecinin katli karşısında ses çıkardılar mı? Çıkarmadılar.

Suudi yönetimi bir defa katillerin o 15 kişi içerisinde olduğunu biliyor.

Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.

Dünyanın gözleri önünde gençler dar ağacına gönderiliyorsa bunun sebebi çıkarlarını ilkelerin önüne koyanlardır.

MÜLTECİLERE YARDIMLAR

'Yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli'ye kapımızı açmadık, aynı zamanda onları bağrımıza bastık. Şu ana kadar harcamamız 35 milyar doları aştı.

Bugün TİKA'mızla, AFAD'ımızla, Diyanet Vakfı'mızla dünyanın en sıkıntılı coğrafyalarında insani yardımları sürdürüyoruz.

Zalimin hasbı, mazlumun hamisi olmaya devam edeceğiz' dedi.