Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ile önemli bir adım atmış olduk. İnşallah başarılı bir dünya devi ortaya çıkarmayı hayal ediyoruz' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomobil Sanayicileri Derneği'nin (OSD) İstanbul'da gerçekleştirilen 45'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 16 senede üretimde düşük teknoloji düzeyinden orta ve üzeri teknolojiye doğru başarılı bir geçiş yaptığını dile getirdi.

2002’de ihracatın yüzde 50’sinin düşük teknolojili ürünlerden oluştuğunu aktaran Varank, geçen sene itibarıyla bu oranın yüzde 32’ye gerilediğine dikkati çekti.

Türkiye’nin 16 yılda sadece ürettiği mal çeşidini değil, aynı zamanda bu ürünlerin teknoloji yoğunluğunu da artırmayı başardığını belirten Bakan Varank, “Yeni kabiliyetler, yeni üretim yöntemleri keşfetti. Keşfettiği bu yetenekleri dış piyasalara rekabetçi bir şekilde pazarladı. Artık hedefimiz yüksek teknolojiye geçişi doğru bir metotla sağlamak. Bunun için kamunun koyduğu vizyonu başarıyla yürütecek, dinamik, yenilikçi ve rekabetçi bir özel sektör kilit önem taşıyor" diye konuştu.

"Yeni teknolojilerle üretim, kendini yüksek ihracat geliri olarak gösterdi"

"YENİ TEKNOLOJİLERLE ÜRETİM, YÜKSEK İHRACAT GELİRİ GETİRDİ"

Sektöre ilişkin bazı istatistikleri paylaşan Varank, "Geçtiğimiz sene otomotiv ana ve yan sanayi ihracatı adet bazında çok az azalsa da değer bazında yüzde 11 artarak 32,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

Yeni teknolojilerle üretim, kendini yüksek ihracat geliri olarak gösterdi. Bu performans 2002’ye göre 10 katlık bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca, geçen sene verdiğiniz 13 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla, cari açığın azalmasına da katkıda bulundunuz." dedi.

"BAŞARILI BİR DÜNYA DEVİ ORTAYA ÇIKARMAYI HAYAL EDİYORUZ"

Tüm beklentilerin 2030’lu yıllara gelindiğinde elektrikli araçların, sektörü yeniden tasarlamış olacağına işaret ettiğini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Bizim ve sizlerin sektör olarak bu gelişime ayak uydurmamız gerekiyor. Biz bu paradigma değişimlerini ülkemiz için bir fırsat olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesinin temel motivasyonu, her alanda yaşanan bu dönüşümde ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek. Otomotivde atacağımız doğru adımlarla, gelecekte çok daha büyük bir endüstri haline gelebileceğimize inanıyorum. Burada, en öncelikli hedeflerimizin başında hiç şüphesiz Türkiye’nin yerli otomobilini üretmek olacak.

5 özel sektör firmamızın oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ile önemli bir adım atmış olduk. Türkiye’nin yetkinliklerini kullanan ve teknoloji kapasitesini geliştiren bir iş modeliyle inşallah başarılı bir dünya devi ortaya çıkarmayı hayal ediyoruz. Yerli otomobil Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Bey de bugün aramızda. Sanırım bakanlık koltuğuna oturduğumdan beri en fazla kimle toplantı yaptınız derseniz, Gürcan Bey'i ilk beş arasında sayabilirim. Sürekli bir araya geliyoruz. Bu konuyu biz de yakından takip ediyoruz."

Sektöre bakışımız elbette bundan ibaret değil. Sadece bir firmayla bu atılımı sağlamak elbette mümkün değil. Hali hazırdaki yerli üretim kabiliyetlerimizi, beşeri sermayemizi ve rekabetçiliğimizi elektrikli araç teknolojilerine göre hızlıca geliştirmemiz gerekiyor."

"ŞARJ ALTYAPISI, SENSÖR TEKNOLOJİLERİ, YAPAY ZEK, OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ ALANLARINA DA ODAKLANIYORUZ"

Bakan Varank, sektörün gelişimi için yasal düzenlemeleri, destek mekanizmaları altyapı yatırımları, yeni nesil kullanıcı beklentilerini karşılayacak mobilite uygulamaları gibi hususları içeren kapsamlı bir bakış açısına sahip olduklarına dikkati çekerek, "Şarj altyapısına yapılacak yatırımlar, sensör teknolojileri, yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri, büyük veri yönetimi, sistem yazılımları ve kullanıcı uygulamaları alanlarına öncelikli olarak odaklanacağız" dedi.

"ARTIK OTOMOTİV MEVZUATINI İZLEYEN DEĞİL, TEKNİK MEVZUATA YÖN VEREN ÜLKELER ARASINDA OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Varank, gelişen yeni teknolojilerle birlikte, artık uluslararası otomotiv mevzuatını izleyen ve uygulayan bir ülke değil, teknik mevzuata yön veren ülkeler arasında yer almayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:

"Gelişen yeni teknolojilerle birlikte, artık uluslararası otomotiv mevzuatını izleyen ve uygulayan bir ülke değil, teknik mevzuata yön veren ülkeler arasında yer almak istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız uyumlaştırma çalışmaları kapsamında 335 mevzuat yayımladık, 1400 sayfa mevzuatın yayımlanmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Mevzuat uyumlaştırma sürecinde Otomotiv sektörümüzle iş birliğinin artarak geliştirilmesi için gayret sarfediyoruz. Uygulama takvimlerinde sık sık gündeme getirilen erteleme taleplerinin, Gümrük Birliği anlaşmasından doğan yükümlülükleri uygulamada istekli olmadığımız algısına zemin hazırladığını düşünüyoruz. Ertelemeler, ülkemize güvenerek yatırım yapan ya da yeni yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar nezdinde güvenilirlik algımızı zedeliyor. Ayrıca bu talepler, bakanlığımıza getirdiği ilave iş yüküyle sektöre yönelik yeni hizmet üretim kabiliyetimizi de olumsuz etkiliyor."