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Trump'a büyük darbe: Savaştan çekil!

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ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, Senatoda kabul edildi.
Trump'a büyük darbe: Savaştan çekil!
Trump'a büyük darbe: Savaştan çekil! Trump'a büyük darbe: Savaştan çekil! Trump'a büyük darbe: Savaştan çekil!


ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 46'ya karşı 54 evet oyu ile kabul edilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirildi.

 

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç olmak üzere, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİNE GİDECEK

 

Söz konusu tasarının, ABD Başkanı Trump'ın önüne gidebilmesi için Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisinden de geçmesi gerekiyor. Demokratların çoğunluğunun elinde tuttuğu Temsilciler Meclisinde tasarının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongrede tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senatoda kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti. 

Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.

Şubat ayı içinde, ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

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