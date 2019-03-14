CHP'li Özel AK Parti adayını tehdit etti

Muğla’da CHP’den istifa ederek Milas ilçesinden AK Parti Belediye Başkan Adayı olan Barış Saylak'ın Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada yayınlanan büyük ses getiren Saylak, partiden ayrıldıktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel tarafından sistematik bir şekilde taciz edildidiği öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Özgür Özel ilk taciz mesajını 14 Kasım 2018’de atarak “Yazıklar olsun” dedi.

Özgür Özel tarafından Barış Saylak'a gönderilen mesajların ekran görüntüsü.

GECE YARISI TELEFON ÜZERİNDEN SALDIRI

İkinci mesaj ise 17 Şubat günü geldi. CHP’li Özel yine Saylak’a SMS atarak, “RTE ile konuşmanı dinledi. Sen iğrenç bir adammışsın. Bizzat gelip Milas’ta çalışacağım ve seni anlatacağım” ifadelerini kullandı. Tacizin dozunu artıran Özgür Özel, 17 Şubat günü gece yarısı 23.54’te bu kez de whatsap üzerinden saldırdı.

KÜFÜR, TACİZ VE TEHDİT

Cumhuriyet Savcılığı tarafından da tutanak altına alınan mesaja göre Özel terbiye sınırlarını aştı. Özel mesajında şunları kaydetti: “Seni yavşak, seni alçak. Tayyip ile telefon görüşmendeki yavşaklığı da propagandadaki alçaklığı da duydum gördüm. Milas’a geleceğim seni, bana yazdıklarınla konuştuklarınla tüm Milas’a anlatacağım. O gün Milas’ta ol sakın bir yere kaçma Milas’ta seni bir elime geçirirsem…” Saylak, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na mesajları tutanak altına aldıran Saylak, CHP’li Özel hakkında şikayetçi oldu.

Yeni Şafak